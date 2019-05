Centric Software & PLM Systems: webinar su PLM & Produttività il 28 maggio

Centric Software, il leader di mercato del PLM (Product Lifecycle Management), presenterà un webinar, in collaborazione con i consulenti PLM Systems, il 28 maggio 2019, per illustrare i vantaggi del PLM per il mercato italiano.

Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo, per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

COLLABORARE E COMUNICARE IN TEMPO REALE

Offrendo un approccio “unica versione di verità” per tutti i dati relativi ai prodotti, dal concept alla vendita al dettaglio, Centric PLM consente ai team di collaborare e comunicare in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. Centric PLM è una soluzione flessibile e intuitiva che consente di eliminare duplicati ed errori nei dati, di risparmiare tempo, promuovere l'efficienza e gestire tutti gli aspetti della progettazione, dello sviluppo, della produzione e del lancio dei prodotti, in uno spazio digitale centralizzato e basato su cloud.

IL WEBINAR

Il webinar "Risparmiare tempo e accelerare la produttività con il PLM" si terrà il 28 maggio 2019 dalle 11:30 alle 12:15. I posti sono limitati, quindi è necessario registrarsi. Alberto Codrino, CEO di PLM Systems, e Silvano Joly, Country Sales Manager di Centric Software, illustreranno i principali vantaggi di Centric PLM da una prospettiva sia IT che business. I partecipanti potranno inoltre prender parte alle Demo di Centric 8 PLM e Centric VIP, la rivoluzionaria raccolta di board digitali per dispositivi touchscreen di Centric Software.

MODA, RETAIL E BENI DI CONSUMO

"Questo webinar è rivolto ad aziende di tutte le dimensioni nel mercato italiano, che sono interessate a scoprire di più sul PLM", afferma Kristen Salaun Batby, EMEA Marketing Director di Centric Software. "Il PLM sta diventando rapidamente una necessità per le aziende che operano nei settori della moda, del retail e dei beni di consumo, utile per sostenere la crescita strategica, per competere in modo efficace e tenere il passo con le richieste dei consumatori. Illustreremo ai partecipanti ciò che Centric PLM può fare, ma da questo webinar potrà trarre grande vantaggio anche chiunque desideri semplicemente saperne di più sul PLM per questi settori "

Registrazione per il webinar: QUI

PLM Systems (www.plm-systems.com)

PLM Systems fornisce soluzioni metodologiche e tecnologiche a supporto del processo di sviluppo di prodotti industriali con l'obiettivo di migliorare la competitivita' di imprese grandi e piccole per le quali l'innovazione e l'efficienza produttiva sono fattori determinanti.

Le competenze acquisite consentono di intervenire su tutti gli aspetti del processo di sviluppo del prodotto: process reengineering, change management, definizione di architetture informatiche e selezione di tecnologie, gestione di progetti, sviluppo applicativo, manutenzione di sistemi tecnici.

PLM Systems collabora con le principali societa' di consulenza direzionale e di system integration e, pur mantenendosi indipendente dai fornitori di tecnologia, ha sviluppato specifiche competenze nella realizzazione di applicazioni basate su prodotti di Product Data/Lifecycle Management e di Business Process Management leader di mercato

Centric Software (www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (CVIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l’esecuzione per ridurre notevolmente il time-to-market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enetrprise per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti, il sourcing e il business planning, la gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l’offerta PLM di Centric Software, includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l’inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012 e nel 2016 e il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan in Retail, Fashion, and Apparel PLM nel 2018.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.