Charity for Fun, asta benefica on line di Mai Più Solo per incontrare i top dj:

L’attività di Mai Più Solo - www.maipiusolo.com - spazia attraverso diverse line d’azione: l’associazione tutela, attraverso percorsi di formazione e linee guida indicate, gli utenti degli strumenti tecnologici, affinché si faccia un uso consapevole e corretta esposizione dei propri dati sensibili, foto, video, siano essi privati o liberi professionisti. Si offre agli associati consulenza ed assistenza su un’ampia gamma di tematiche tutte riferite alla principale, uso consapevole della tecnologia.A titolo esemplificativo e non esaustivo, Mai Più Solo si occupa di web reputation, cyber-bullismo, vessazione, contrasto al disvalore dei rapporti umani attraverso la tecnologia affinché non ci si imbatta in vere e proprie trappole spesso, fatali che possono portare come è troppe volte accaduto all’annientamento della persona, fino al suicidio come in ricorrenti fatti accaduti.Mai Più Solo nasce nel 2019 ma affonda le radici dell’attuale progetto, attraverso l’impegno del Presidente Vincenzo De Feo, ingegnere informatico che già nel 2016 scrisse il primo protocollo di contrasto alle mode lesive dei nostri adolescenti, chiamato appunto: “Adolescenti lontano dai pericoli metropolitani”.Media Partner: