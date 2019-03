Contro le truffe. Certificazione del Salvagente per Food Delivery Packaging

Il Salvagente, la prima pubblicazione interamente dedicata alla tutela dei consumatori, annuncia il conferimento della Certificazione di garanzia Zero Truffe alla Food Delivery Packaging, azienda che si occupa dello sviluppo, produzione e vendita di innovativi contenitori per la pizza conosciuti come VINNI PIZZA BOX.

Il prodotto è nato dall’idea di coniugare in maniera efficace la salvaguardia dell’ambiente con l’interesse dei consumatori finali, immettendo sul mercato un contenitore per le pizze d’asporto completamente ripensato nel suo assemblaggio materiale e nella funzionalità. Sebbene sia un materiale esplicitamente vietato dalla legge, i classici cartoni porta pizza di cui si servono le pizzerie italiane sono fabbricati in cellulosa riciclata, un materiale pericoloso perché contiene sostanze come Bisfenolo A e Diisobutilftalato che si sprigionano con il calore della pizza.

VINNI PIZZA BOX

Interamente composto in polistirene alimentare, un materiale al 100% sicuro e riciclabile, VINNI PIZZA BOX sta prendendo il posto dei classici cartoni che assimilano le macchie dei prodotti e non di rado contengono sostanze cancerogene, introducendo al contempo un consistente beneficio per il cliente: grazie ai suoi caminetti laterali ed al sistema di impilamento, infatti, ogni pizza gode della giusta areazione interna senza il rischio di bagnarsi, e rimanendo calde e fragranti anche per lungo tempo dopo la consegna a domicilio.

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo Start Up Initiative ha selezionato Food Delivery Packaging e il suo VINNI PIZZA BOX come una delle 6 aziende più innovative del settore, a maggio del 2017, nella cornice dell’evento SEEDS&CHIPS – TUTTOFOOD svoltosi presso la Fiera di Milano.

Dopo pochi mesi l’impresa ha ricevuto un altro riconoscimento di livello, in questo caso il Certificato di Eccellenza assegnato dal programma di investimento pubblico europeo per le piccole e medie imprese Horizon 2020, ottenendo quasi il punteggio massimo tra quelli previsti.

Ai bollini di garanzia già ottenuti dall’azienda si aggiunge ora la Certificazione di garanzia Zero Truffe ideata da Il Salvagente, che ha sottoposto Food Delivery Packaging ad un processo di analisi accurata esaminando in dettaglio le componenti fisiche dei prodotti sotto il profilo qualitativo e l’effettiva funzionalità che garantiscono all’acquirente finale; ogni test, al fine di garantire una reale imparzialità, viene inoltre accompagnato da un verbale di campionamento dove sono indicati in dettaglio i risultati di ogni singola prova e sopralluogo.

VERIFICHE DI LABORATORIO

Gli esiti emersi dalle verifiche di laboratorio condotte dal Salvagente hanno dato un esito ampiamente positivo, e assieme ai test sulla degradazione dei materiali mediante Calorimetria a Scansione Differenziale (DSC), è stata presa in esame l’eventuale presenza di sostanze come PFAS (PerFluoroAlchiliche), Ftalati e il Bisfenolo A.

Tutte le analisi sono state effettuate tramite metodi di prova conformi ai regolamenti europei.

Affidarsi al procedimento per l’ottenimento dell’attestato di certificazione qualità, aiuta le aziende a distinguersi in maniera netta sul mercato grazie alla natura oggettiva e rigorosa delle verifiche a cui si sottopone, garantendo così ai propri clienti un’esperienza di acquisto sicura ed informata.

Come dichiara Mario Menzio, a capo di Vinni Pizza Box, “è molto importante raggiungere questo traguardo: Vinni Pizza Box è un contenitore per la pizza da asporto completamente innovativo, a cominciare dal materiale e dal design. Avevamo quindi bisogno di un ente esterno che, una volta superati i test, ci aiutasse ad abbassare l’eventuale diffidenza da parte della clientela verso una novità di questa portata. Grazie alla certificazione ZEROTRUFFE del Salvagente avremo un valido strumento che sarà di grande aiuto per far conoscere e apprezzare ancora di più questo prodotto, in Italia come all’estero”.