Cortina d’Ampezzo. Dal concerto dell’Epifania al rilancio dell’aeroporto

Sarà proprio un evento speciale quello promosso dallo storico Hotel de la Poste, su un’idea dello scenografo Fabrizio Carbonera, per questa Epifania ampezzana. Il 4 gennaio, presso l’Alexander Girardi Hall, di Via Marangoni 1, si terrà la prima edizione del Gran Concerto dell’Epifania in Cortina, che vedrà protagonisti I Virtuosi del Teatro alla Scala.

L’ensemble del prestigioso Teatro meneghino è composta dai migliori musicisti e dalle prime parti dell'Orchestra e della sua Filarmonica. In via del tutto eccezionale, a Cortina avremo la possibilità di ascoltare il più giovane primo violino di spalla dell’orchestra scaligera, Laura Marzadori, in un programma di elevata difficoltà esecutiva, ma di facile e piacevole ascolto, tra cui il famoso Rondò in do magg. di Mozart K. 373 per violino e orchestra.

LAURA MARZADORI

Laura Marzadori svolge anche una notevole attività solistica sia in Italia che all'estero facendo tesoro delle esperienze musicali maturate alla Scala con direttori d'orchestra del calibro di D. Barenboim (che la scelse per la Scala), R. Chailly, A. Pappano, Z. Metha ed altri grandi della musica.

Per Cortina d’Ampezzo, questa sarà una occasione di grande prestigio internazionale, che consoliderà tangibilmente quell’asse ideale “Milano-Cortina” che già si è esposta per voce del Governatore Luca Zaia, proponendosi ad ospitare i prossimi Giochi Olimpici nel 2026.

Considerato l’alto livello qualitativo della manifestazione, il Gran Concerto dell’Epifania sarà trasmesso in diretta su Radio Cortina, su Canale Europa, la Web TV più nota d’Italia, e verrà diffuso live sui Social Network dell’Hotel de la Poste.

Dal 20 novembre è già possibile acquistare i biglietti del Gran Concerto sia su Ticketone che presso La Cooperativa di Cortina, in Corso Italia 40. I prezzi andranno da € 60,00 a € 80,00 con l’opzione PREMIUM che, durante l’intervallo del Concerto, permetterà agli ospiti di accedere a un light buffet e a un brindisi con lo Champagne Veuve Clicquot, partner tecnico della serata.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 19.00 puntuali, infatti non sarà permesso l’ingresso in sala durante l’esibizione, ed eventuali ritardatari potranno entrare solo all'intervallo.

LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Non si tratterà solamente di un momento di grande musica, ma di un vero e proprio evento legato alla valorizzazione del territorio e dal grande impatto culturale e umanitario. Per accrescerne il pathos si è pensato di vestire le musiciste dei virtuosi con costumi e acconciature di scena riferiti al gran ballo de Il Gattopardo di Luchino Visconti, di cui verrà eseguita una suite a chiusura del concerto. I costumi, realizzati dalla prestigiosa e storica Sartoria Teatrale Arrigo, di Milano, saranno messi in mostra a partire dal 28 dicembre sino alla data del concerto, in alcuni locali e negozi di Cortina.

HOTEL DE LA POSTE

In occasione del Gran Concerto dell’Epifania, l’Hotel de la Poste ha organizzato una prestigiosa cena di gala, con menù “musicale”, il cui ricavato andrà a favore del soccorso Alpino di Cortina e ai volontari intervenuti nelle emergenze, che verrà servita nello storico Salon Dolomieu. Per prenotare il proprio tavolo sarà necessario mettersi in contatto direttamente con l’Hotel, scrivendo una mail a eventi@delaposte.it o chiamando al numero 0436.4271.

Questa Epifania tra l'arte dei suoni e quella del cibo sarà un evento che non vorrete perdere!

Due domande al dr. Gherardo Manaigo, titolare dell’Hotel de La Poste e ideatore dell’evento

Questo concerto riconferma il legame esistente tra Cortina e Milano, quali sono i suoi pronostici per le Olimpiadi 2026, ce la farete?

Gherardo Manaigo

"La candidatura olimpica è molto forte, ci sono due regioni locomotive del Nord-Est come la Lombardia e il Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Trento" dice Gherardo Manaigo, titolare Hotel de La Poste e ideatore dell'evento "ritengo sia giustissimo utilizzare gli impianti già esistenti, per assicurare un minore impatto ambientale e ovviare allo spreco di soldi. L’unica cosa che mi lascia perplesso è il collegamento viario tra Cortina e il resto del territorio. Infatti, riaprendo il piccolo aeroporto di Cortina potremmo andare a Milano in 45 minuti di volo, a Verona in 25, a Trento in 20 minuti".

Dopo il concerto si terrà una cena benefica il cui ricavato andrà al soccorso alpino e ai volontari di Cortina, questo dimostra quanto il suo Hotel sia legato e radicato nel territorio. Ci lascia un pensiero in merito?

"I nostri ragazzi sono sempre in prima linea. La Montagna è un luogo complesso e non si scherza, troppi l’affrontano con scarso equipaggiamento e poco allenamento. Questi uomini operano in condizioni estreme per mantenere alto il nostro livello di sicurezza. Noi albergatori, conosciamo mille storie legate a disavventure finite poi bene proprio grazie a questi eroi." E conclude: "Mi sembra giusto ringraziare queste persone silenziose che vigilano su di noi".

L’AEROPORTO DI CORTINA

La riscoperta dei piccoli aeroporti italiani è un trend in forte crescita, perché non solo valorizza alcuni comparti turistici fondamentali per l’economia italiana, ma permette anche una più efficiente mobilità sul territorio italiano di manager e operatori di tutti i settori trainanti dell’economia.

Evidentemente non tutti possono possedere un aereo privato in grado di soddisfare questa esigenza di personalizzazione degli itinerari: per risolvere questo aspetto è nata una startup con grandi ambizioni di successo. E l’aeroporto di Cortina sarà certamente uno dei primi a sfruttare questa opportunità.

FLY FREE AIRWAYS

FLY FREE AIRWAYS è una una piattaforma digitale innovativa, gestibile dal web oppure dal cellulare tramite una semplice App, per lo sharing dei piccoli voli privati di business e per turismo. In pratica il "FlixBus" dei voli privati. Non una semplice piattaforma di Flight Sharing, ma una vera e propria piattaforma interattiva multicanale per la condivisione in real time, tratta per tratta, dei voli on demand.

FLY FREE AIRWAYS non condivide voli già schedulati, ma li organizza appositamente per il Cliente con un servizio puntuale e di alta qualità, ma low cost. E il Cliente può prenotarlo in qualsiasi momento anche comodamente dalla sua scrivania o dalla sua poltrona di casa. Questo il valore aggiunto del progetto!

Francesco D’Alessandro

"L'obiettivo? Viaggiare veloci, comodi, senza attese e senza code con tanti servizi a bordo, ma soprattutto con la libertà e la comodità di partire dal centro di una città ed arrivare al centro di un'altra città in poco tempo senza doversi presentare prima in aeroporto, senza dover rinunciare o chiudere in fretta degli appuntamenti e senza possibilità di ritardi. I primi voli copriranno tutta la penisola soprattutto le principali località di Business e Turistiche. Tra queste ultime, il nostro obiettivo è di coprire anche i voli per/da Cortina durante i prossimi giochi olimpici” dice il suo fondatore Francesco D’Alessandro.

