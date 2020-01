CrowdFundMe Day a Milano. L'equity crowdfunding secondo Tommaso Baldissera

Il 2020 sarà a tutti gli effetti l’anno dell’equity crowdfunding. È quanto è emerso dal CrowdFundMe Day, organizzato a Palazzo Mezzanotte di Milano, da CrowdFundMe S.p.A. - unica piattaforma italiana di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari. Un evento cui hanno partecipato un centinaio tra piccole e medie imprese e startup e che ha ospitato, come relatori, Corrado Passera di illimity, Barbara Lunghi di Borsa Italiana, Alessandro Zamboni di Supply@Me, Stefano Massarotto dello Studio legale e tributario FRM, Francesco Zorgno di CleanBnB, Luigi Giannotta di Integrae SIM,Mattia Cipriandi di Modefinance e Lello Bigogno di BDO.

FABIO ALLEGRENI





Di particolare interesse nel corso dell'evento l'intervento di Fabio Allegreni, Amministratore Delegato & Co-Founder EdiBeez, che sottolinea come aumenti nell'ultimo anno la qualità dell'offerta e come si raccolga di più a parità di valore.

E aumenta, anzi raddoppia, il bacino degli investitori dal 2018 al 2019, con un investimento medio pro-capite sostanzialmente stabile.

RACCOLTA STRAORDINARIA

Nel 2019 l’Equity Crowdfunding in Italia ha segnato una raccolta di 65,6 milioni di euro, con una crescita dell’82% rispetto ai 36 milioni del 2018, per un totale di 140 imprese finanziate da 18 mila investitori, con una raccolta media per campagna che è passata da 320 a 469 mila euro (dati Crowdfunding Buzz). Inoltre, è stato l’anno in cui CrowdFundMe ha portato alla quotazione tre emittenti: la stessa CrowdFundMe e CleanBnB (gestione affitti brevi) su Borsa Italiana, e i-RFK, holding industriale che investe in società innovative, la quale ha recentemente debuttato su Euronext di Parigi dopo aver raccolto 2,5 milioni di euro sul portale. E il 2020 si preannuncia ancor più ricco di novità.

TOMMASO BALDISSERA

Tommaso Baldissera (ph credit Greta V. Galimberti)

“Negli ultimi 12 mesi l’equity crowdfunding ha mostrato la sua forza dirompente, confermando di essere uno strumento fondamentale per lanciare sul mercato e dotare di liquidità nuove e promettenti imprese” ha dichiarato, durante l’apertura dell’evento, Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowdFundMe. “I portali di equity crowdfunding, inoltre, sono ormai divenuti degli operatori finanziari, accreditati e certificati, per attività di Crowdlisting, ovvero la raccolta di fondi propedeutica allo sbarco in Borsa. Un tipo di operazione che noi di CrowdFundMe abbiamo compiuto per primi in Italia con i-RFK, inaugurando una strada che presto sarà percorsa da molti”.

E quest’anno sono in arrivo importanti novità: “Siamo stati contattati da altre due nostre emittenti che hanno intenzione di quotarsi nel 2020 e hanno chiesto il nostro supporto – precisa Baldissera – Inoltre, per CrowdFundMe, si aprono nuovi canali di business come il Crowdfunding Immobiliare e il Corporate Debt, con la possibilità di offrire una diversificazione del portafoglio a 360 gradi, anche con strumenti a rendita cedolare”.

INTERVISTA A CORRADO PASSERA

Anche Corrado Passera, amministratore delegato di illimity, vede ulteriori sviluppi nel settore: “Il Crowfunding è destinato a continuare a crescere e a evolversi. Ben vengano le fonti regolamentate di finanziamento alternative che possono offrire un importante contributo allo sviluppo non solo di imprese innovative ma anche di PMI tradizionali. Del resto, anche per creare la nostra startup bancaria abbiamo scelto una strada alternativa, la spac, che ci ha consentito di trovare in breve i capitali necessari ad avviare la costruzione di un nuovo modello di banca. In pochi mesi illimity ha potuto iniziare ad operare supportando a sua volta lo sviluppo delle PMI italiane, aiutando imprese e imprenditori a esprimere pienamente il loro potenziale”.

In un'intervista rilasciata ad Affari Italiani a margine dell'evento, Corrado Passera ha meglio chiarito la sua posizione nei confronti del fenomeno Crowdfunding.

Dr. Passera, ad illimity si riconosce una valenza di innovazione straordinaria nello scenario delle banche online: anche la promozione del crowdfunding può diventare un punto di forza di illimity?

Corrado Passera (ph credits: Greta V. Galimberti) (ph credits: Greta V. Galimberti)

"Per illimity no. Se mai ci saranno degli OICR, insomma dei veicoli finanziari adatti, sarebbe possibile, ma oggi no, non per scelta, ma proprio per i limiti imposti dalla normativa. Quando uno crea un’azienda con una struttura informatica, che è costruita per non avere mai delle legacy, vuol dire che ogni volta che succede un’innovazione tu sei in grado di integrarla immediatamente. Tutti i sistemi bancari tradizionali sono basati su di un mainframe con tutte le applicazioni integrate. Quindi qualsiasi cambiamento implica “soldi grossi” e tempi lunghi. Noi siamo il primo sistema informativo non solo interamente digitale e interamente in cloud, ma totalmente modulare, cioè le varie applicazioni sono collegate fra di loro, e possono essere messe e tolte in poche settimane e con pochissimi soldi."

Come si rapporta illimity con il mondo dei "big data"?

"Il big data è l’ambiente totale nel quale queste applicazioni vanno… Abbiamo preso quaranta tra data analysts e computer analyst che di mestiere fanno quello."