Cultura. Milano Vapore con DWine e Fisar Milano: aperitivo diVino al 55Milano

Giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 19.30 l’associazione Milano Vapore con DWine e la Fisar Milano organizza il primo appuntamento del nuovo anno con l’aperitivo più diVino di Milano, al 55Milano di via Piero della Francesca. Milano Vapore riparte da qui per diffondere la cultura del vino (e non solo) in un modo nuovo e divertente.

WINELOVERS

La crescita esponenziale di Winelovers, amanti delle degustazioni, ha portato Milano Vapore a sodalizi importanti che hanno ispirato il tema “Bacco per Bacco”. Grazie alla collaborazione con FISAR Milano la serata metterà a disposizione dei presenti diversi sommelier che racconteranno i vini protagonisti dell'evento, il loro territorio, le loro sfumature e la cultura che abbraccia questo meraviglioso settore.

Questo evento, unico nel suo genere, svilupperà anche piacevoli momenti ludici con giochi di #winetasting e premi per i vincitori. Milano Vapore (Associazione Culturale) eccellenza del panorama cittadino ha scelto di essere ospite della serata e supporter, promuovendo nella città di Milano l’ennesimo progetto all'avanguardia e della sperimentazione a livello europeo.

Un ricco Royal Buffet a isole contribuirà rendere la serata indimenticabile e gli ospiti saranno accompagnati dalle note live di un trio emozionante molto amato dal pubblico e DJ set a seguire. Gli allestimenti sono pensati per stupire ancor di più gli invitati, e non mancherà un tocco di arte nel corso dell’evento.

L'ASSOCIAZIONE MILANO VAPORE

Giampaolo Berni Ferretti

Milano Vapore non si chiama così per caso. Fabbrica del Vapore è lo spazio cittadino di pregio che la ospita. Non solo. Fu proprio Giampaolo Berni Ferretti, fondatore e presidente dell'associazione, ad intuire le potenzialità ed elaborare il primo progetto di recupero dell'area ex industriale da sottoporre all'assessore Sergio Scalpelli e al Comune di Milano. Queste idee hanno poi preso corpo, con significative e positive ricadute per il territorio, in particolar modo per i giovani.

La documentazione sul progetto Fabbrica del Vapore.

La relativa documentazione è consultabile online su www.milanovapore.org, e ne fa parte anche la lettera di presentazione di Giampaolo Berni Ferretti a firma del senatore Sergio Travaglia, dell'assessore Scalpelli e di Giuseppe Branca di Romanico, presidente delle Distillerie Fratelli Branca Spa, nella quale sottolineano il suo ruolo proprio nella rinascita della Fabbrica del Vapore.

Milano Vapore è nata nel maggio del 2000 proprio per cogliere quest’opportunità che il Comune programmava di mettere a disposizione della città: ha tra le sue finalità quella di portare a Milano tutto ciò che è avanguardia e sperimentazione culturale a livello europeo; di cogliere ed amplificare tutto ciò che quotidianamente fermenta, lotta ed agisce per costruire il futuro.

D.WINE

D.wine è il primo after work in Italia, un'idea innovativa per il settore dell'intrattenimento in locali prestigiosi e locations di charme dove convergono food&wine per rispondere alla tendenza del momento, musica live e dj set con particolare attenzione agli anni '80 e '90, socializzazione e divertimento assicurati e alla necessità di rinnovamento della night life Milanese dall'aperitivo in poi.

D.wine seguendo il modello anglosassone anticipa tutto ciò che avviene in una normale discoteca, offre una serata che diventa evento, attraendo un elevato numero di partecipanti. Si è affermato tra i professionisti over 25/30 facendo registrare l'over booking a ogni puntata.