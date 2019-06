Dasein. Mariolina Guercilena espone le sue “Gabbie Infrante”

C'è un luogo, a Milano, proprio nei pressi di Porta Venezia, in cui arte, design, eccellenze alimentari, filosofia, musica dal vivo, feng shui e champagne si combinano ogni volta in un cocktail differente, per offrire agli ospiti un'esperienza sempre stimolante e piacevole.

DASEIN

Questo luogo si chiama Dasein, come il concetto filosofico heideggeriano, e sorge nei locali dell'antico lazzaretto duecentesco della città, ristrutturati magistralmente secondo i principi del feng shui, per fare da cornice e contenitore a mostre, concerti dal vivo, cene, aperitivi, eventi e degustazioni. Il locale stesso ed i suoi arredi suggeriscono un'attenzione particolare ai dettagli, che si mostra pienamente nella cura con cui ogni proposta di pietanze e champagne viene selezionata, preparata ed offerta agli ospiti.

Con cadenza settimanale, una serata è dedicata alla musica dal vivo e la location ospita quasi a ciclo continuo mostre di fotografi, pittori contemporanei e opere di arte figurativa.

MARIOLINA GUERCILENA

Il prossimo 12 giugno si terrà infatti il vernissage dell'esposizione personale di Mariolina Guercilena, architetto lodigiano che nell'ultimo decennio si è dedicata principalmente alla pittura ed all'arte che l'ha accompagnata sin dalla più tenera età.

Una lunga serie di mostre collettive e personali nel territorio lombardo ed italiano porta oggi l'autrice ad esporre negli spazi di Dasein che ospitano mostre fotografiche e di design con una cadenza pressochè mensile.

Il percorso artistico di Mariolina parte da una riflessione a proposito del sentire: certezze e dubbi, convenzione e libertà, un progredire nel conoscersi che l'artista esprime anche nel proprio percorso creativo.

DUBBI, CERTEZZE E GABBIE D'ORO

I “Dubbi” sono rappresentati da opere informali, realizzate con immediatezza e spontaneità di gesti, le “Certezze” sono opere a carattere figurativo in cui il gesto spontaneo è trattenuto, per guidarlo nella realizzazione di immagini finite e riconoscibili.

Le “Gabbie d’oro” rappresentano la situazione di lesa libertà attuata da noi stessi sulla nostra mente: ognuno si crea arbitrariamente dei blocchi mentali psicologici che provocano preoccupazioni molto spesso infondate, mentre i pensieri positivi sono il mezzo che Mariolina utilizza nel tentativo di liberarsi dalle gabbie.

GABBIE INFRANTE

Così sono nate le “Gabbie infrante” che rappresentano proprio questa voglia di libertà dai vincoli.

“Sovrapposizioni” e “Risposte” sono la ricerca delle risposte alle casualità incontrate nella vita e la elaborazione delle situazioni in linea o in opposizione ad esse.

Le “Radici” sono opere informali legate ai colori e agli spessori della campagna lombarda, casa amata dall'autrice.

Vernissage: mercoledì 12 giugno

dalle ore 18:30 alle ore 20:30

Esposizione dal 12 giugno al 30 giugno

Dasein

Indirizzo: via Lodovico Settala, 2 – Milano

orari apertura: dal martedì al sabato, dalle 18:00 alle 02:00

tel. 02.80887969