De Wan -via Manzoni 44 Milano- si collega con il mondo sulla piattaforma Elio

Una modalità di vendita davvero innovativa sarà inaugurata da De Wan il pomeriggio giovedì 24 ottobre. Durante la Festa d’Autunno infatti anche i clienti più lontani saranno virtualmente presenti nella boutique De Wan di via Manzoni 44 a Milano tramite speciali smart-glasses connessi in tutto il mondo.

I bijoux De Wan, le borse in vera pelle Made in Italy, le nuove sciarpe e le prime proposte natalizie della maison sono così visibili in altissima definizione a tutti i suoi follower. La speciale applicazione ELIO ne consente inoltre l’eventuale acquisto e la relativa spedizione.

Il progetto, in partnership fra Elio e De Wan con Epson, Vodafone, Nexi e DHL restituisce centralità al rapporto fra venditore e acquirente di nuovo libero di scegliere fra le innumerevoli proposte presenti in negozio. Si tratta di un rinnovamento tecnologico che supera la dicotomia fra rigida offerta virtuale e realtà.

Finalmente protagonista, al visitatore è così permessa una valutazione più precisa sulle qualità anche umane del brand tramite un confronto diretto. Promossa in anteprima da De Wan, questa idea costituisce

altresì un ulteriore strumento per accrescere l’occupazione e l’equità fiscale.

GLI SMART-GLASSES EPSON MOVERIO

Grazie agli smart-glasses Epson Moverio indossati dal commesso di un negozio o da una personal shopper selezionata, il cliente, connesso ad Internet, viene proiettato in una realtà aumentata con la possibilità di vedere il negozio, visionare e scegliere gli articoli esattamente come se fosse presente di persona. Davanti agli occhi dell’acquirente si ricrea, dunque, uno show-room digitale nel quale è possibile operare secondo le proprie esigenze. Durante la serata gli ospiti avranno la possibilità di testare il prodotto, fare domande e vivere un’esperienza virtuale immersiva.

LA PIATTAFORMA ELIO

Un punto a favore della tecnologia Elio è la sua facilità di utilizzo, sia per il cliente, sia per il negozio. Da un lato l’acquirente non deve fare altro che accedere al portale Elio e scegliere dove e come fare shopping, fissando un appuntamento. Dall’altro il commesso o la personal shopper, che indossa gli smart-glasses Moverio, attiva via internet lo streaming audio-video e il cliente (da remoto) è virtualmente presente nel negozio. Alla fine della sessione, l’acquisto si concluderà con il pagamento on line al quale seguirà la logistica della spedizione con il partner DHL. Nessuna commissione per l’utente. Nessun investimento è richiesto ai negozi che aderiscono, salvo una percentuale solo in caso di successo della vendita.

Il tutto è garantito dall’alta prestazione della tecnologia di supporto, garantita anche dal partner Vodafone, che, non a caso, è il risultato di minuziose ricerche condotte dall’Università di Pavia volte a cogliere e coniugare le esigenze del mercato (consumatori-negozi) con le ultime novità del campo tech.