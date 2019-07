EBZ Coaching. Da Berlino a Milano per performances migliori

FORMAZIONE A MILANO – IL NUOVO DA BERLINO

Un nuovo modo di fare formazione all’intersezione fra startup, grandi aziende e ricerca scientifica arriva a Milano dopo un lungo periodo di incubazione e test a Berlino e Parigi.

EBZ Coaching

EBZ Coaching è un’agenzia focalizzata sulla formazione di soft skills applicate al lavoro di squadra e alla leadership. L’idea non è tanto il trasmettere informazioni tramite lezioni frontali, ma il fornire un’esperienza attiva di apprendimento per favorire un’acquisizione migliore delle skill proposte ed un incorporamento più rapido nella pratica quotidiana.

L’obiettivo finale è permettere a team e leader una performance migliore in ambienti di alta incertezza, competizione e necessità di innovazioni rapide e continue.

La metodologia

Nello specifico, il modo di fare formazione a Milano di EBZ Coaching raggiunge questi obiettivi basandosi su tre fattori:

Competenze ed esperienza di management e gestione di progetti;

Teatro di improvvisazione

Ricerca scientifica

Fra i tre, spesso è il teatro di improvvisazione ad apparire come estraneo ad una formazione “seria”, ma pratica e ricerca provano esattamente il contrario. L’improvvisazione altro non è che una forma d’arte, ma i meccanismi sottostanti, che permettono una buona riuscita dello spettacolo, diventano estremamente rilevanti per un contesto professionale una volta analizzati.

Chi improvvisa, infatti, altro non fa se non lavorare con altre persone per portare a termine un progetto o un prodotto (lo spettacolo) in modo che il cliente (lo spettatore) lo apprezzi e lo sia disposto a pagare – il tutto con nessuna preparazione e basandosi soltanto sulla capacità degli attori di essere leader, essere follower, e lavorare insieme.

Per riuscirci, chi improvvisa utilizza una serie di metodologie e competenze diverse da quelle usata normalmente in un contesto professionale, ma con lo stesso punto di arrivo cioè la realizzazione di un progetto o di un prodotto. Se è quindi vero che l’obiettivo è identico, e se è anche vero che chi possiede queste tecniche riesce a raggiungerlo facilmente anche in condizioni di estrema incertezza, allora vuol dire che è possibile trasferire queste tecniche adattandole alle necessità di team e leader in un ambito lavorativo.

EBZ Coaching, con la sua offerta di formazione a Milano si occupa esattamente di questo: parte da esercizi e tecniche proprie del teatro di improvvisazione e li adatta ad ambienti professionali, garantendone sempre applicabilità ed efficacia grazie agli altri due fattori di riferimento.

L’offerta

L’offerta di EBZ Coaching copre due aree principali: team building e leadership coaching. In ciascuna area vengono offerti corsi di formazione di diverso livello, da un workshop breve di introduzione alla metodologia, fino a una serie di workshop in cui ogni evento si concentra sullo sviluppo di un’unica competenza.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla loro pagina Facebook e Linkedin.





CONTATTI:

Edoardo Binda Zane

Leadership Training, Team Building, Stage Training

+49 170 803 8403

www.ebz-coaching.com