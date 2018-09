Economia e management secondo Corsera e Bocconi. Una nuova collana editoriale

«Se siamo interessati a capire il recupero recente della nostra economia e il saldo positivo della bilancia commerciale, vale la pena cercare all’interno delle fabbriche, negli uffici sviluppo prodotto, nelle direzioni commerciali e in tutti quei luoghi in cui si fa impresa», scrive Beppe Soda, dean di SDA Bocconi School of Management, nella sua introduzione alla collana Il Management. Lezioni, strumenti, storie (L’Economia del Corriere della Sera ed Egea, con il marchio Università Bocconi Editore), di cui è curatore.



L’obiettivo della collana, che è già in edicola con un volume alla settimana dal 18 settembre, è di favorire l’accesso di un pubblico molto ampio al sapere manageriale e alla gestione delle imprese avanzate, ovvero quel set di conoscenze necessarie a elaborare e mettere in pratica risposte sofisticate a un mondo complesso.

LA BOCCONI



«La Bocconi crea conoscenza, forma studenti e manager e, con iniziative come questa, divulga conoscenza a una platea più ampia e diversificata di quella che può raggiungere con i propri corsi», afferma il rettore, Gianmario Verona, «adempiendo così a una delle missioni fondamentali di un’università: quella di avere un impatto rilevante sulla comunità di riferimento».



Tutti gli autori dei 20 volumi della collana sono docenti dell’Università Bocconi, che studiano l’impresa da punti di vista diversi: management; marketing e vendite; organizzazione; amministrazione, finanza e controllo; ma anche economia politica, nella misura in cui è utile ai manager per decifrare le variabili di contesto.

La collana, presentata al pubblico il 18 settembre, ha avuto il privilegio di vedere coinvolti nel suo lancio Daniele Manca, vicedirettore del Corriere, con un'intervista a Patrizia Grieco, presidente Comitato corporate governance Borsa e presidente Enel, e Luciano Fontana, direttore del Corriere, Gianmario Verona, rettore della Bocconi, Beppe Soda, Urbano Cairo, presidente RCS MediaGroup e Mario Monti, presidente Università Bocconi.

Il piano dell’opera