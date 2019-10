Elephant Gin e Tàscaro, il bàcaro milanese, per la salvaguardia degli elefanti

Chi conosce Tàscaro, il bàcaro veneziano di Milano, sa che ogni prodotto offerto è rigorosamente di provenienza veneta, per rispettare le migliori tradizioni della titolare, Sandra Tasca.

Ma questa volta Sandra ha deciso di fare un'eccezione: creare un evento insieme ad Elephant Gin ed uscire dagli schemi del format veneziano.

Lo scopo è ben preciso, e di tutto rispetto: aiutare le tre Fondazioni individuate da Elephant Gin per la salvaguardia degli elefanti in Africa. Infatti Elephant Gin, un gin tedesco prodotto con botaniche africane, dona il 15% dei ricavi a questa iniziativa.

KATERINA LOGVINOVA

Per tutta la serata di mercoledì 30 ottobre, dietro il banco di Tàscaro in via Sirtori 6 a Milano, Katerina Logvinova è pronta a miscelare tanti intriganti aperitivi a base di Elephant Gin e dei più particolari liquori veneti.

Di ogni cocktail preparato appositamente per la serata, 2 euro andranno a "Big Life Foundation".

E' dunque il momento di sostenere con Tàscaro questo importante progetto, bevendo bene e responsabilmente!

"Amici milanesi, segnatevi la data del 30 ottobre" ci ricorda Katerina Logvinova sulla sua pagina Facebook "Sarò a miscelarie tutte le varianti di Negroni e Americano da Tàscaro insieme a Sandra Tasca che è l'anima del locale. Due euro di ogni cocktail andranno a Big Life Foundation".

COCKTAIL MENU

FALSO SGROPPINO

Elephant Sloe Gin, grappa, limone, rabarbaro Nardini, Chinotto

SELECTIVE NEGRONI

Elephant London Dry Gin, Select, Fernet Nardini

TASCARO

A Venezia si usa dire "andar per bàcari". Ma che cos'è il bàcaro? E' la tipica osteria in cui si mesce "l'ombra de vin", si preparano gli spritz, si gustano stuzzicanti "cicheti" e succulenti tramezzini che noi chiamiamo "Tàscari".

Sandra Tasca

"Tàscaro è casa, è un luogo di passione, di amore e di ricordi" ci confida Sandra Tasca "Abbraccia le mie radici, la cucina veneta, soprattutto quella veneziana, quella della mia nonna Edera, che oggi è qui con me in tutte quelle piccole edere che arredano il locale. Racconta il mio legame con la cultura ed i piaceri della tavola, parla dell’amore sconfinato che ho per mio padre e di questo progetto che avremmo voluto e dovuto realizzare insieme".

Il menu di Tàscaro è una sintesi di sapori che hanno saputo tramandarsi nel corso degli anni, ma soprattutto una rilettura di piatti regionali in chiave contemporanea e dinamica da mangiare sul posto o a casa. Le proposte, tutte disponibili in piccole porzioni (appunto, cichéti), e d’asporto, raccontano le ricette della laguna attraverso un’attenta ricerca delle materie prime del territorio.

n'ombreta de vin da Tàscaro, in via Sirtori 6 a Milano, nell’elegante e multietnico quartiere di Porta Venezia.

Telefono: 02 4770 1682