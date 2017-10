European School of Economics e SEVS siglano un accordo

Si è firmato oggi 4 ottobre a Milano l'accordo di cooperazione accademica tra European School of Economics (ESE) e la University of Central Europe (SEVS) alla presenza dei due Presidenti e dei Rettori Prof. Gianni Demichelis (ESE Dean) e Prof. Jozef Minďaš (SEVS Acting Vice-Rector for Science and Research).





Con tale accordo si intensificheranno le collaborazioni internazionali a livello didattico e di ricerca scientifica, e si offriranno ai relativi studenti maggiori opportunità in tutto il territorio europeo. In aggiunta alla vasta offerta formativa di ESE, tutta in lingua inglese, verrà offerto un nuovo corso di laurea in economia anche con specializzazione in economia dell'ambiente: un'opportunità in più per il futuro degli studenti.

UNIVERSITY OF CENTRAL EUROPE



Missione dell'University of Central Europe è quella di sviluppare i valori dell'educazione e della cultura, della conoscenza e della consapevolezza. La SEVS Stredoeurópska vysoká škola v Skalici offre un'istruzione specializzata e completa, con programmi di studio accreditati, focalizzati sulle Relazioni Internazionali (Bachelor, Master) e la Gestione Ambientale (Bachelor, Master, PhD). Agisce sotto l'egida dell'Università dell'Europa Centrale di Skalica, organizzazione senza scopo di lucro, che ha ottenuto il consenso del Governo ad agire come università privata con il nome di Università dell'Europa centrale a Skalica.

La SEVS ha ottenuto la prestigiosa certificazione di qualità secondo i criteri della norma internazionale EN ISO 9001:2008.

LA FILOSOFIA EDUCATIVA DI ESE



La formazione universitaria deve proporre un sistema di idee vitali e preparare le cellule di una nuova umanità, individui ispirati da un'etica oggettiva. La prima lezione di qualsiasi classe di Economia in tutto il pianeta inizia con quest’enunciato: ”Le risorse sono limitate e l’Economia è la scienza che insegna a gestirle”. Le risorse non sono limitate, lo è l’umanità così come la conosciamo, è la psicologia dell’uomo ad esserlo. L’ Economia è l’arte del sognare.



ESE - SEDE DI MILANO



Milano è ​la ​metropoli italiana di ​più alto ​valore internazionale​. Situata nel cuore geografico dell'Europa​. Milano è divenuta centro del fashion, del design, del business e della finanza​. Considerata la migliore smart city italiana, la città è sinonimo di innovazione, ricerca e cultura. Ese Milano valorizza la filosofia di questa città, impegnata a favorire lo sviluppo professionale e personale dei propri studenti.

E' situata nell'interno del SuperStudio in Via Tortona (Porta Genova), in un'area industriale degli anni '60 recuperata in chiave moderna, di fronte al Museo delle Culture e a pochi passi dai Navigli. Ese Milano è nel quartiere creativo della metropoli. Gli studenti Ese hanno la possibilità di poter vivere e osservare il ​SuperDesign Show, la Milan Fashion Week, e tanti altri eventi conosciuti in tutto il mondo.



Tutto questo si tramuta in opportunità lavorative per gli studenti grazie a un corpo docenti composto da rinomati professionisti e uno staff scolastico in grado di organizzare stage pertinenti ai talenti e alle aspirazioni di ciascuno studente.

