Execus “approved training partner” di LinkedIn conclude un accordo con Anpit

Pochi giorni fa Execus ha avviato su Mamacrowd una raccolta di capitali che si sta rivelando molto apprezzata dai potenziali investitori: fino al 2 febbraio 2020 sarà possibile diventare soci di Execus grazie ad un processo facile, completamente online e vigilato da Consob. Inoltre gli accordi sottoscritti con le principali associazioni nazionali di categoria dimostrano come la metodologia formativa di Execus sia particolarmente efficace. In particolare oggi approfondiamo il positivo rapporto che si è venuto a creare con Anpit.

ANPIT

Anpit è un’associazione datoriale, con sede nazionale a Roma, che opera su tutto il territorio nazionale e promuove la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e professionali dei datori di lavoro.

Ha sottoscritto con la Cisal (Confederazione dichiarata comparativamente rappresentativa nel settore privato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) numerosi contratti collettivi tra i quali: commercio, turismo e pubblici esercizi, servizi ausiliari e logistica, case di cura private, façon, metalmeccanici (compresi impianti), dipendenti e soci di cooperative, il CCNL Università Telematiche, vigilanza privata e servizi fiduciari, agenti di commercio, società ed enti di formazione, tributaristi e marketing operativo. Inoltre si sta procedendo allo studio ed all’analisi di altri settori da cui poter sviluppare nuovi CCCCNNLL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

Lorenzo Lomartire

Lorenzo Lomartire, direttore commerciale di Execus, ci confida: "La partnership con Anpit rientra nella strategia di Execus di sviluppare con le Associazioni di categoria tutte le sinergie possibili per dare agli associati una cassetta degli attrezzi utile per la formazione di reti per la conquista di mercati esteri. Si tratta di una via veloce per venire incontro alle esigenze di un mercato in forte sviluppo e che possa aiutare veramente l'export made in Italy".

INTERVISTA A FEDERICO IADICHICCO

Il Presidente di Anpit Federico Iadicicco, molto attivo tra le PMI italiane, ci ha rilasciato un'intervista in cui ci parla dell'Associazione e del progetto LinkedIn con Execus.

Dottor Iadicicco, come definirebbe la mission di Anpit?

Federico Iadicicco

"In questi anni abbiamo sempre guardato alle reali esigenze delle imprese oltre gli steccati ideologici del Novecento, supportando le aziende nello sviluppo della contrattazione aziendale, della produttività del lavoro e del welfare; forme di incentivazione e retribuzione che consentono di ridurre l’impatto fiscale e allo stesso tempo promuovere una nuova cultura della condivisione e della partecipazione. La consapevolezza della continua evoluzione del mercato del lavoro ci ha spinti ad introdurre un nuovo sistema di relazioni industriali; un sistema moderno che cancella, pur nel rispetto dei ruoli, lo storico conflitto tra titolare e dipendente, e valorizza il benessere e la conciliazione vita-lavoro delle persone con l’unico obiettivo comune di sostenere realmente lo sviluppo delle imprese e la crescita dell’occupazione."

Qual'è a suo parere il problema maggiore per le aziende italiane?

"Il problema principale per i nostri titolari d’azienda è l’accesso al credito. Purtroppo difficilmente viene premiata la progettualità, ma ci si basa su garanzie reali che non sempre gli imprenditori possono avere. Anche qui sarebbe necessario intervenire dal punto di vista legislativo. Poi ci sono i problemi più generali, quelli che incontra chiunque si approcci a una attività di impresa. Mi riferisco all’eccesso di burocrazia o all’alta pressione fiscale: un imprenditore oggi paga oltre il 65% di tasse. Il costo del lavoro è altissimo, a fronte di retribuzioni troppo basse."

Abbiamo parlato di LinkedIn. Quanto sono efficaci i social nell'affrontare i mercati esteri?

"Riteniamo che i social siano uno strumento fondamentale per far conoscere un prodotto oltre i confini nazionali. L’internazionalizzazione è una leva virtuosa, ci permette infatti di attrarre capitali stranieri e invogliarli a investire in Italia. Lavorare per l’internazionalizzazione delle nostre imprese, inoltre, non vuol dire incentivarne la delocalizzazione, ma anzi significa permettere di esportare capacità, competenze che endono i prodotti del Made in Italy i più famosi e desiderati al mondo. Come Anpit abbiamo istituito lo scorso anno un ufficio che si occuperà nello specifico di questo settore, e un corretto utilizzo dei social sarà senz’altro fondamentale per accompagnare le nostre aziende nei mercati esteri nei quali siamo presenti."

Ma perché vi siete concentrati proprio su LinkedIn?

"Consideriamo LinkedIn la migliore piattaoforma per espandere una rete professionale e per far conoscere l’attività della propria società. La digitalizzazione e la tecnologia hanno stravolto le relazioni professionali: le tecniche di vendita e di presentazione della propria attività mutuano a velocità costante, annullando le tradizionali logiche di marketing del passato; per un’impresa oggi tenere il passo di questa evoluzione comunicativa diventa essenziale. Per questo motivo il Social Selling diventa uno strumento prezioso, e saperlo utilizzare correttamente e proficuamente garantisce all’azienda un enorme vantaggio competitivo."

Come è nata la collaborazione con Execus?

"Lavoriamo nel costante intento di mettere a disposizione dei nostri associati gli strumenti migliori, e per ottenerli abbiamo bisogno di partner eccellenti. Execus è senza dubbio uno di questi. Siamo rimasti subito positivamente colpiti dalla serietà e dalla professionalità. Il servizio messo a disposizone è qualitativamente molto alto, in grado di sostenerci nella fidelizzazione degli iscritti e nell’aggregazione di nuove realtà. Siamo molto orgogliosi di questa partnership, e dai giudizi dei primi partecipanti ai corsi puntare su Execus si è rivelata una scelta decisamente indovinata."