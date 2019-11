Execus “approved training partner” di LinkedIn raccoglie capitali su Mamacrowd

Giovedì 21 novembre 2019 ha inizio il processo di crowdfunding di Execus, una delle tre società al mondo “approved training partner” di LinkedIn, in collaborazione con Mamacrowd.

EXECUS

Creare valore pensando “digital first”. Già presente in Italia, Spagna e Svizzera, Execus si espande ora con partnership in altri 10 Paesi europei, tra i quali Francia, Austria, Baltico e Balcani. Per questo Execus avvia una raccolta di capitali su Mamacrowd: fino al 2 febbraio 2020 sarà possibile investire in Execus e diventarne soci a tutti gli effetti, grazie ad un processo facile, completamente online e vigilato da Consob.

LINKEDIN

Execus, una delle tre società al mondo LinkedIn “approved training partner”, aiuta le aziende a potenziare le vendite, ad accelerare il business e a trovare nuovi clienti con la potenza dirompente di LinkedIn: oltre ad avere come clienti grandi multinazionali, Execus ha iniziato ad operare anche nel settore delle PMI con i suoi programmi formativi, progetti di consulenza e servizi per il B2B, che permettono di accelerare il processo di vendita e d’internazionalizzazione.



Inoltre la piattaforma e-learning consente di distribuire contenuti e corsi proprietari e attivare webinar con docenze dirette on line. Uno strumento che consente una larga diffusione e la fruizione in ogni momento per l’utente. Da un test su 300 programmi applicati ad aziende, il 38% di queste hanno dichiarato che hanno avuto aumenti, in misura importante, nelle vendite: “Si tratta di un riscontro che abbiamo anche dalle Associazioni di aziende e professionisti con le quali lavoriamo – dice Gianni Adamoli, COO di Execus – Un successo che nasce dall’utilizzo di programmi come Social Selling abbinato alla piattaforma del social”.

AFFILIAZIONE

Altro pilastro della crescita dell’azienda è il programma di affiliazione, un’innovativa formula commerciale che permette di sviluppare relazioni di business in un mercato trasversale in forte accelerazione. Sono oltre 20 gli affiliati sul territorio nazionale e l’obiettivo è di un raddoppio entro pochi mesi.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Gli accordi sottoscritti con le principali associazioni nazionali di categoria quali, in Italia, Confartigianato, CNA, Confindustria ed Anpit, dimostrano che la metodologia formativa di Execus è particolarmente efficace.

IL MERCATO

Il mercato globale della formazione aziendale subirà un’accelerazione esponenziale nei prossimi anni. Si stima inoltre che le transazioni B2B online, area di interesse di Execus, raggiungeranno i 12 trilioni di dollari nel 2020. “Oltre il 70% dei fondi che arriveranno dall’operazione di crowdfunding – dice Andrea Stecconi, Ceo di Execus – lo utilizzeremo per lo sviluppo dell’internazionalizzazione, il 20% per l’inserimento di nuove risorse in azienda e la parte restante per marketing, investimenti in tecnologie e per l’upgrade della nostra piattaforma”.

IL TEAM EXECUS

Il team di Execus è composto da professionisti con competenze in diversi settori:

Jordi Gili, spagnolo, è il fondatore di Execus nonché uno dei massimi esperti al mondo sul social selling.

Andrea Stecconi è il CEO di Execus, imprenditore, fondatore di Defenx, società quotata a Londra nel 2015.

Gianni Adamoli, è il COO di Execus e vanta oltre 20 anni di esperienza in multinazionali nel settore banking e finance.

Massimo Cellini ha maturato una lunga esperienza nella gestione aziendale, con incarichi di rilievo come CEO e Direttore Generale in grandi aziende.

Lorenzo Lomartire è il Direttore Commerciale di Execus ed ha maturato un’esperienza di oltre 15 anni nella gestione delle vendite nel settore del Digital Marketing in aziende come Italiaonline SpA ed Axélero SpA.

Massimo Fiorani Digital e Social Media Manager e Social Selling Trainer certificato, ha 10 anni di esperienza nel mondo digitale, marketing e settore IT.

Loredana Santarelli è il CEO della Execus Communications SA, ha esperienza nell’area amministrazione e vendite.

Chi è Mamacrowd.com

Mamacrowd.com, gestita da SiamoSoci, è la principale piattaforma di equity crowdfunding italiana per capitale raccolto, con oltre 27 milioni di euro. Permette di diventare soci, con un processo semplice, completamente online e vigilato Consob, di startup preselezionate dal network di incubatori, promettenti società che già fatturano con business validati dal mercato. Gli investitori possono diversificare l'investimento creando un portafoglio di startup innovative e diventare soci di aziende operanti nei settori innovativi più in crescita dell'economia italiana.



Maggiori informazioni su www.mamacrowd.com