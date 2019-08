FASHION TV premia Just Cavalli Porto Cervo come miglior club del 2019

JUST CAVALLI PORTO CERVO è lieto di annunciare di aver vinto il Premio BEST SUMMER CLUB 2019 by FASHION TV e stasera, 20 AGOSTO, festeggia con un grande party per celebrare l’evento. A Luglio e sino ad oggi Just Cavalli Porto Cervo ha visto “sfilare” tantissimi vip, Dj's internazionali, ospiti illustri, top model, compleanni di famosi personaggi, come Gianluca Vacchi -per il quale è arrivata anche Baby K- che è tornato al Just Cavalli di Porto Cervo anche in console come dj.

ROBERTO CAVALLI

Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli ha rinnovato l'appuntamento per la stagione estiva 2019 earricchito il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in una splendida location, dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si sono ritrovate per dare vita al suo progetto di hospitality edi entertainment di lusso. Just Cavalli Porto Cervo ha inaugurato il 12 Luglio. Il ristorante propone una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con declinazioni toscane a cui verrà abbinato ottimo vino tra cui spicca l’etichetta ”Tenuta degli Dei", azienda di proprietà della famiglia Cavalli. Il club è un connubio di lusso e modernità.

Strutturata per ospitare eventi mondati e fashion show spiccherà naturalmente per la selezione musicale curata da alcuni dei migliori sound artists del mondo e per cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka.

Gli arredi del Just Cavalli Porto Cervo arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini, tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

