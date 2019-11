Forum del Private Banking: XV edizione. Il quadro competitivo internazionale

Ha inizio oggi alle ore 10 la XV edizione del Forum del Private Banking presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Nel corso della mattinata verranno anche presentati i risultati della nuova ricerca AIPB-Deloitte «Il Private Banking italiano nel quadro competitivo internazionale».

Pur in un quadro generale non molto favorevole, la ricchezza finanziaria nel suo complesso continua a crescere e raggiunge nel mondo la cifra di 118.000 miliardi di dollari. Questo in sintesi il dato che verrà approfondito nel corso della giornata dei lavori del XV° Forum del Private Banking a Milano il 15 novembre 2019.

Paolo Langé, presidente di AIPB, Associazione Italiana Private Banking, commentava così i risultati della ricerca relativi all'Italia, prima dell'inizio dei lavori: "Un private banking italiano con un'alta penetrazione nel mercato nazionale, con standard qualitativi elevati. Ma i dati sottolineano anche l'urgenza di fare sistema in modo più stretto rispetto al passato".

IL PROGRAMMA

9:30

Accredito degli ospiti

10:00

Saluto di benvenuto

Andrea Sironi – Presidente Borsa Italiana

10:10

Intervento di apertura

Paolo Langé – Presidente AIPB

10:20

«Il Private Banking italiano nel quadro competitivo internazionale» – AIPB - Monitor Deloitte

Carlo Murolo – Senior Partner Monitor Deloitte

10:50

«Il punto di vista di un italiano all'estero»

Una conversazione con:

Federico Rampini – Scrittore - giornalista

11:10

Coffee break

11:40

Tavola rotonda

«Strategie per rafforzare l’attrattività dell’Italia come hub finanziario nel panorama internazionale»

Introduce e modera: Antonella Massari – Segretario Generale AIPB

Panel: Gloria Bartoli – Docente Università Luiss; Franco Bruni – Vice Presidente ISPI - Docente Università Bocconi; Carmine Di Noia – Commissario CONSOB; Saverio Perissinotto – Vicepresidente AIPB; Roberto Tasca – Assessore a Bilancio e Demanio del Comune di Milano; Stefano Venturi – Vice Presidente Assolombarda

13:00

Light lunch

Conduce i lavori Massimo Morici – Giornalista Top Legal