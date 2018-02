"Fresco" gelateria apre a San Giuliano Centro Commerciale

Tratto da Il Sole 24 Ore

La Aiipa-Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari, Gruppo Prodotti per Gelato, che ha anche realizzato una pratica guida per chi vuole intraprendere l’attività di mastro gelataio, attraverso il sito ilgelatoartigianale.info.

«Come tutte le attività – spiega il presidente Fabrizio Osti – anche aprire una gelateria comporta l’assunzione di un rischio imprenditoriale, perché l’investimento iniziale può essere consistente. È una decisione importante che contempla riflessioni su svariati aspetti: la formazione, il capitale investito, le conoscenze sul settore, il mercato e soprattutto la materia prima, i macchinari, la normativa di riferimento e avere un’idea abbastanza chiara delle migliori strategie di marketing da adottare». Perché avere una buona, o anche ottima, materia prima non è sinonimo di successo assicurato.

Partiamo quindi dalla formazione.

I corsi sono numerosi in tutta Italia, alcuni anche gratuiti. Specie quelli organizzati dalle aziende di fornitura di prodotti per gelateria. Ma altri possono arrivare fino a 2-4mila euro per il livello base. I corsi prevedono insegnamenti teorici e pratici in cui si apprende come scegliere le materie prime e i prodotti presenti sul mercato, come usare le macchine e le attrezzature, comporre e bilanciare le miscele, fino ad arrivare a saper creare da sé il gelato. Alcune scuole offrono anche lezioni di marketing e comunicazione, aspetti ormai fondamentali per soddisfare le esigenze dei consumatori e ottenere successo dalla propria professione. Ecco alcuni indirizzi a cui rivolgersi:

– Arte Dolce, via Flaminia 196, Rimini, tel. 0541.370616, www.artedolce.it. Corso di 1° livello 640 euro + Iva.

– Artigeniale – Centro di formazione e consulenze, via del Commercio 55, Rovigo, tel. 0425.471747, www.artigeniale.it. Durata corso base 40 ore.

• Accademia Bigatton, via S. Giacomo, 55/a, Portogruaro (Ve), tel. 0421.271554, www.bigatton.com. Corsi gratuiti.

• Carpigiani University, via Emilia 45, Anzola dell’Emilia (Bo), tel. 051.6505457, gelatouniversity.com. Costo corso base 1.000 euro + Iva.

– Cast Alimenti – Centro arte, scienza e tecnologia dell’alimento, via Serenissima 5, Brescia, tel. 030.2350076, wwwww.castalimenti.it. Durata del corso base 120 ore.

– Comprital Athenaeum, via Verdi 49, Settala (Mi), tel. 02.95770829, www.comprital.com. Corso per avviare una gelateria 100 euro, durata 1 giorno. Corso 1° livello gelato 500 euro, durata 3 giorni.

– Fabbri Master Class – Scuola Permanente Internazionale di Gelateria e pasticceria Artigianale, via Emilia Ponente 276, Bologna, tel. 051.6173344, www.fabbri1905.com. Corso per aprire una gelateria 50 euro + Iva, durata 1 giorno. Corso base gelateria 300 euro + Iva, durata 3 giorni.

– Scuola italiana di gelateria – Università dei Sapori, via Tornetta 1, Perugia, tel. 075.5729935, www.scuolaitalianagelateria.it. Corso di gelatiere 3.900 euro esente Iva, durata 160 ore.