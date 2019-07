Giovedì 11 luglio. Food experience al Just Cavalli di Milano

L’11 Luglio, nello splendido giardino del Just Cavalli, all'ora dell'aperitivo, si potrà vivere una Food experience con alcune eccellenze del nostro territorio. Protagonisti saranno i Vini Mortilla, rossi, bianchi e rosati, nettari che ci riportano alle atmosfere della Magna Grecia e che affondano le radici nell’antico dialetto siciliano-Murtidda-perché ancora nel 43 tra le vigne e gli ulivi nasceva questa pianta , il Mirto selvatico, adesso quasi estinta in tutta la zona di Mortilla.

Non mancheranno le mozzarelle di bufala campana dop della tenuta Agrilat, che proporrà un trionfo di trecce di pasta di mozzarella e perline dalla forma tondeggiante bianche e affumicate con fumo di paglia. I prodotti Agrilat sono caratterizzati dal colore bianco della porcellana, dal profumo delicato del latte fresco, dal sapore rotondo che avvolge il palato.

Un’esperienza esclusiva da vivere nel locale più elegante della città.

IL JUST CAVALLI

E’ l’esclusiva ed elegante cornice degli eventi piu’ glamour e delle cene di qualità il Just Cavalli Restaurant & Club, location firmata dal noto stilista Roberto Cavalli e punto di riferimento per la città e per gli eventi internazionali. Armonie di vetro e metallo, giardino fiabesco, esclusivo dehor e atmosfere glamour, è il ritrovo per eccellenza del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo.

Mantiene l’impronta tipica del famoso stilista in un sapiente mix con gli arredi black e le pareti cristallo.

E’ situato alla base della Torre Branca, progettata da Gio’ Ponti e il grande giardino a ridosso del Parco Sempione si trasforma, durante l’estate, in una grande ed elegante discoteca all’aperto.Ideale per un aperitivo, la cena e la serata in discoteca, propone una cucina di qualità, che ricama, piatto dopo piatto, un menu a la carte ricco di specialità internazionali e ricette figlie della piu’ alta tradizione italiana con tocchi originali e piatti per tutti.Nella lounge, invece, va in scena la fantasia, con l’esclusiva selezione di piatti eclettici.

I signature cocktail sono ad alto tasso creativo, come Dragon Heart, a base di Ginarte, Lavender Syrup, Dragon Fruit, Lime, Sugar, Grenadine Syrup, o Pina Mule, a base di Cavalli Vodka, Pineapple Shrub, Lime, Grenadine Syrup, Ginger Beer, o Moscow Mule a base di Vodka Cavalli, lime Juice, Ginger Ale. Il ristorante dà il via ad un’esperienza culinaria innovativa, con servizio molto attento e carta vini con ampia selezione di etichette di qualità, ha una struttura semicircolare in acciaio e soffitto in cristallo e pavimenti in teak; all’interno i colori sono il nero, con cuscini animalier diventati un segno distintivo dello stile Cavalli.

Lo spazio esterno è coperto da tettoie tensostrutture, con due piste all’aperto, tre bar, tre aree privè. Le serate iniziano tutto l’anno alle 19.30 con l’aperitivo, i signature cocktail e i buffet. Dopo mezzanotte, si aprono le danze e non è difficile incontrare personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport.

La musica è selezionata dai dj italiani e internazionali durante serate e feste e la filosofia del locale è quella di proporre eventi unici.