Grande successo di ELIO alle sfilate a Milano: iniziano le adesioni dei negozi

Venerdì 20 Settembre all’ Hollywood di corso Como la modalità operativa ELIO si è unita alla sfilata di Villiani Couture , dando vita a uno show d’eccezione che ha unito un’ eccellenza della moda italiana alla la nuova tecnologia che soddisfa le esigenze del privato e del pubblico per la promozione e la tutela delle eccellenze Made in Italy nel settore del lusso .

Qui il link al video della sfilata.

Questo ecosistema tecnologico, volto a rivoluzionare l’acquisto a distanza, consente all’acquirente di decidere dove e come fare shopping in un’esperienza quasi identica a quella in store. Applicata agli smart-glasses Epson Moverio, la modalità operativa ELIO ha permesso ai buyer e ai personal shopper presenti alla sfilata del brand Villiani di trasmettere in diretta streaming audio-video lo show a Parigi, sul tablet di Valery Riffaud-Cangelosi, Head of New Market Development - Epson Europa.

INIZIO DELLE ADESIONI DEI NEGOZI

Con questo evento è ufficialmente iniziata la campagna di adesioni alla modalità ELIO a partire dai principali brand della città di Milano.

Il primo ad aderire sarà De Wan di via Manzoni 44, cui successivamente si aggiungeranno gli altri punti vendita De Wan di Monte Carlo e Torino.

I negozi che vorranno da questo momento aderire alla modalità ELIO potranno contattare ELIO s.r.l. all’indirizzo email info@elio-interactiveshopping.com mettendo come oggetto “Adesione alla modalità Elio”.

LA MODALITÀ ELIO

Francesca Lovatelli Caetani

La modalità ELIO si rivolge a un mercato in continua espansione, la vendita a distanza, che permette ai clienti da remoto di poter visionare e acquistare prodotti di alta qualità tramite dei personal shopper che mostreranno i capi di interesse al consumatore tramite gli smart-glasses Epson Moverio.

ELIO (E-commerce Live International Organization) propone un’interazione cliente-negozio, in cui il cliente dialoga con il negozio e visita il negozio: un’esperienza essenziale nel settore del lusso.

Attraverso gli smart-glasses indossati dal commesso o dal personal shopper, il cliente, connesso in Internet, vede il negozio, visiona e sceglie gli articoli.

Le modalità operative di ELIO sono semplicissime:

• Tramite il portale ELIO il Cliente sceglie dove e come fare shopping e fissa un appuntamento per la chiamata.

• Il cliente, da smartphone o personal computer, interagisce con il negozio, direttamente o tramite il proprio personal shopper.

• Gli smart-glasses, indossati dal commesso o dal personal shopper, attivano via internet lo streaming audio-video, attraverso i quali il cliente (remoto) è virtualmente presente nel negozio

A fine sessione verrà concluso l’acquisto col pagamento online.

Seguirà la logistica della spedizione.

SHOPPING VIRTUALE MA “FACE TO FACE”

Alfredo Brega

In sintesi, ELIO propone uno shopping virtuale, ma “face to face”, attraverso cui il negozio illustra le proprie eccellenze ed il cliente vive un’esperienza gratificante.

Ai negozi viene offerta l’adesione gratuita a una modalità di vendita innovativa, applicando solo una piccola commissione sulle vendite reali. La tecnologia ELIO offre al mondo della moda l’opportunità di promuovere le eccellenze made in Italy, novità per i Brand, rilancio di negozi di quartiere e sviluppo delle nuove professionalità. La collaborazione tra l’Università degli Studi di Pavia e l’Université de Lyon ha prodotto uno studio di internazionalizzazione per promuovere la rivoluzione digitale dello shopping.

LA COLLEZIONE VILLIANI

La prima collezione del brand Villiani della linea Couture è una avant-à-porter luxury collection ispirata dall’artista Antonio Urzi e le sue uniche creazioni di metallo fatti sia per l’alta moda che per il palcoscenico mondiale e da lì proviene anche il nome della collezione “Unbroken Steel”.

Prendendo spunto anche da alcuni movimenti artistici come l’art decò e il futurismo la collezione ha delle linee geometriche e tagli particolari che mettono in evidenza le forme femminili e sottolineano la bellezza naturale, esprimendo uno stile ed eleganza un po’ stravaganti ma nello stesso tempo classici. Dando tantissima importanza al dettaglio, i materiali e i tessuti utilizzati nella collezione sono molto ricercati. Gli accessori come le cerniere metallizzate applicate e i tessuti come il neoprene, il jersey di cotone e la seta doppiata entrambi con dei fili metallici incorporati ne sono la testimonianza. Ci sono anche la eco pelle argentata per alcuni capi interi e molti piccoli dettagli, e anche un tessuto tecnico forato a laser che dà molto volume e leggerezza allo stesso tempo.