Grande successo per “Speed Mind. Diventa un imprenditore efficace”

12 ORE NON-STOP

La 12 ore non-stop organizzata da Francesco D'Alessandro, un evento che ha rappresentato una novità assoluta per il torinese, ha visto alternarsi sul palco oltre 10 coach di livello internazionale e di fama mondiale come Charlie Fantechi, Antonio Panico e Francesco Cardone che hanno guidato i partecipanti, più di 300 aziende e professionisti, attraverso meditazioni, ipsnosi ed esercizi concreti di networkind, marketing relazionale e referenziale oltre a organizzazione aziendale.

MIGLIORARE LE ABILITA’ MANAGERIALI

Una giornata che ha permesso ai partecipanti di migliorare se stessi e le proprie abilità manageriali. Come detto, ad organizzare l'evento è stato Francesco D'Alessandro che di “come si diventa imprenditore efficace” ne sa. Segretario di Feditalimprese Piemonte è imprenditore seriale nel settore del digital, dell'editoria e della sanità. Coach, co-fondatore di RivaBanca Bcc e business angel è anche direttore del mensile “Feditalimprese News” e autori di diverse pubblicazioni economiche. La sua mission è creare valore aggiunto risolvendo problemi ai suoi associati e mettendoli in comunicazione tra loro in modo da generare partnership e richieste di acquisto.

L'imprenditore efficace

Francesco D'Alessandro ha anche fondato ResultsAdv.it, protagonista nel settore europeo per il brand positioning e la lead generation. Durante “Speed mind 2019” D'Alessandro ha anche presentato il suo ultimo libro “L'imprenditore efficace” un manuale di consigli per diventare efficaci in poche mosse e guadagnare tempo, soldi e felicità. Il primo libro che può essere acquistato in modalità “Soddisfatti o rimborsati”.

“Tutta la mia esperienza ultra ventennale è in questo libro: da praticante commercialista ad addetto al controllo di gestione, poi direttore amministrativo; da professionista con partita iva a consulente, da imprenditore a startupper ad editore e Segretario Regionale di Feditalimprese Piemonte. Sono guarito dalla rimandite e quindi ora ottimizzo, procedurizzo, delego e controllo lavorando sulle persone più che sull'attività. Lavoro usando un CRM e le mappe mentali. Mi sveglio presto, prego, medito, organizzo le giornate in accordo con l'OSA Plan. Bisogna partire dall'interno!” spiega D'Alessandro.

Feditalimprese Lombardia

Paolo Brambilla, presidente dell'associazione Trendiest, offrirà il suo contributo di esperienza professionale per la creazione di una sede di Feditalimprese a Milano. Logicamente la nuova realtà prenderà il nome di Feditalimprese Lombardia non appena il processo di qualificazione del nuovo organismo milanese verrà approvato dalla sede centrale.

Si prospettano fin da ora importanti iniziative in collegamento con la sede piemontese, con l'intento di ottimizzare i contatti già ben sviluppati dalla realtà torinese presieduta da Francesco D'Alessandro.