GREEN RETAIL FORUM. Milano 9 ottobre. Plef e la sostenibilità per il retail

GreenRetail Forum. La Sostenibilità per il Retail.

Il Green Retail Forum è l’appuntamento annuale di confronto tra operatori, istituzioni ed accademia sull’evoluzione della Distribuzione verso la sostenibilità (ambientale, sociale ed economica).

Gli stili di vita dei cittadini e l'innovazione degli operatori, necessaria per la competitività, sono influenzati dal momento e luogo della spesa. Questa influenza può indirizzarsi al miglioramento degli impatti ambientali e sociali con ricadute sul valore e sulla qualità della vita .

Giunto alla sua IX edizione, il GRF2019 punta l'attenzione sul tema:

SPAZI e FILIERE della SOSTENIBILITA'. CASI e MODELLI: SOLUZIONI A CONFRONTO.

Il cambiamento climatico, la lotta alla plastica, la mobilità elettrica stanno incidendo sulle scelte dei produttori di beni di consumo e dei distributori in Italia?

Il 9 ottobre al Green Retail Forum sapremo quali e quante iniziative degli operatori del largo consumo sono state fatte, come le scelte degli operatori sono valutate dagli italiani - in termini di credibilità e rilevanza -nelle diverse categorie, e quali sono le idee innovative di tendenza nel mondo.

In questi scenari cosa fanno i protagonisti del commercio negli spazi fisici e negli spazi virtuali? Come cambiano i rapporti fornitori/distributori e cosa aggiungono o sottraggono in sostenibilità? Gli investimenti futuri saranno sulla rete o sugli immobili fisici?

PROGRAMMA DEL MATTINO

Fondazione Filarete (V.le Ortles 22/4)

Programma Plenaria

INTRODUZIONE E SALUTI

h. 9.00 – 9.15 #Saluti

Emanuele Plata, PLEF

SCENARIO

9.15 – 9.30 #Osservatorio

OSSERVATORIO SOSTENIBILITA’ DELL’OFFERTA (Analisi dati DM)

Emanuele Plata – PLEF

9.30 – 9.45 #Ricerca

GLI ITALIANI E LA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE (A cura di Astarea Ricerche con Altavia Italia)

Laura Cantoni – Astarea Ricerche

Paolo Mamo – Altavia Italia

9.45 – 10.00 #Focus

INNOVAZIONE SOSTENIBILE NEL RETAIL

Natalia Massi – Kiki Lab

TAVOLA ROTONDA

h. 10.00 – 11.30_ SPAZI E SOSTENIBILITA’

Confronto fra casi di spazi fisici-grandissimi-medi o piccoli e casi virtuali internazionali, nazionali e locali, mono/ omni canali.

Corrado Dentis, Coripet

Barbara Labate,ReSTORE

Angelo Merola, Decò Vegè

Emna Neifar, Cortilia

Paolo Paronzini, Unes

Francesco Pizzorni, Mercati Comunali coperti – Comune di Milano

Ciro Ermanno Tetta, Savills

Interviste di Armando Brescia – Edizioni DM

h. 11.30 – 13.00_FILIERA E SOSTENIBILITÀ

Confronto fra casi di filiere organizzate e non dell’alimentare e non alimentare.

Emiliano Bonadio, Natura Sì

Alessia Bonifazi, LIDL

Stanislao Fabbrino, Fruttagel

Riccardo Giordano, IKEA

Alessandro Manzardo, Spinlife – Università di Padova

Paolo Palomba, IPLC Europe

Giovanni Panzeri, Carrefour Italia

Interviste di Domenico Canzoniero, NDB – Il Marketing Consapevole

PLEF

PLEF Planet Life Economy Foundation. Organizzatore di GreenRetail Forum 2019

Planet Life Economy Foundation | www.plef.org | è una libera associazione che, dal 2003, si occupa di dare concretezza ai principi della Sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali dell'impresa (strategie, competitività, valore aggiunto, finanza, ecc.) facendo attenzione alle reali aspettative dei cittadini/consumatori (qualità di vita, emozione, piacere, soddisfazione).

PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale (Renaissance Economy) che evolve l'attuale in via di degenerazione (Financial Capitalism) in grado di creare vero “Valore“(economico, sociale, ambientale, umano) e occupazione, superando le tesi contrapposte della “Crescita” o della “Decrescita”.

Dal 2013 è membro del Consiglio Nazionale della Green Economy, struttura consultativa dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico. Dal 2016 è membro dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.