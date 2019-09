Grey Goose, the world’s best tasting vodka, alla discoteca Hollywood

Venerdì 27 Settembre lo storico club milanese Hollywood Rythmoteque ospiterà una tappa del tour italiano di Grey Goose, the world’s best tasting vodka.

EMOZIONI ESCLUSIVE

Sarà una serata ricca di emozioni esclusive, con la possibilità per gli ospiti di ordinare una prestigiosa Magnum Grey Goose Limited Edition personalizzabile con il proprio nome e un messaggio della nuova campagna “Live Victoriously”.

Un appuntamento imperdibile a Milano per tutti gli amanti della notte e della buona musica.

Hollywood Rythmoteque e Grey Goose vi aspettano per festeggiare al ritmo dell’eccellenza.

Per Info e prenotazioni: info@discotecahollywood.com

LA DISCOTECA

Sin dalla sua apertura nel 1986, la discoteca Hollywood è sempre stata un’icona nel settore notturno del divertimento milanese, stabilendo mode e diventato un luogo di ritrovo cult per molte generazioni di ragazzi. Hollywood è stato il primo club italiano e uno dei primi in Europa ad utilizzare sistematicamente le pubbliche relazioni e il mondo della moda come forma di marketing per attrarre client.

Fin dagli albori Hollywood si è contraddistinto per un’interpretazione del divertimento e della vita notturni con uno stile internazionale di stampo newyorkese tant’è che il club ha sempre prediletto un look total dark underground per il proprio design interno con contaminazioni legate di volta in volta alla moda della stagione.

La strategia operativa del locale è sempre stata orientata ad attrarre opinion leader e trend setter che diffondessero il marchio Hollywood tramite il passaparola. La stessa strategia è tuttora implementata tramite l’uso di social network, blogger e strumenti multimediali di comunicazione.





Corso Como, 15 - 20154 Milano

+39 02 6598996 / +39 026555318

info@discotecahollywood.com - www.discotecahollywood.it