Il Cantiere Ernesto Riva di Laglio all’"Energy Storage Europe” di Düsseldorf.

L’inverno non è terminato, ma a Laglio (Como) sono iniziate, a gran ritmo, le operazioni della stagione 2019.

ERNESTO

L’imbarcazione elettrica “Ernesto”, pluripremiata e prodotta nel 2018 dal Cantiere Ernesto Riva di Laglio , da martedì 12 marzo è esposta come ospite d’onore, all’”Energy Storage Europe”, evento internazionale organizzato in Germania, a Düsseldorf.

Un evento di rilevanza mondiale, che dal 12 al 14 marzo raccoglie i più importanti operatori internazionali del settore (ABB, Samsung, Siemens, Hitachi per citarne alcuni) per confrontarsi sulle novità identificate della ricerca per il settore elettrico e gli ultimi ritrovati tecnologici per lo sviluppo della mobilità elettrica globale.

In questo contesto chi meglio di “Ernesto”, poteva rappresentare un “esempio da seguire” , in particolare sulla mobilità elettrica applicata alla nautica?

ECCELLENZA ITALIANA E LARIANA

Ernesto è riconosciuto come un’eccellenza italiana e lariana; il primo motoscafo ad alte prestazioni, totalmente elettrico e sostenibile, interamente costruito in legnami pregiati dal Cantiere Ernesto Riva, lo storico cantiere di Laglio che dal 1771 esegue produzioni uniche ed esclusive. Ernesto ha vinto lo scorso anno numerosi riconoscimenti tra cui il premio di “miglior barca-eco dell’anno” dalla Federazione Internazionale della Motonautica (UIM) a Monte Carlo.

Ma questa non è l’unica novità. Nel corso dell’evento a Düsseldorf verrà comunicata la recente importantissima partnership siglata da ER INNOVATION (società del gruppo “Cantiere Ernesto Riva”) e il gruppo Svizzero ECOVOLTA.

ER INNOVATION

La società è dedicata allo studio e realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo della mobilità elettrica nel settore nautico. La ricerca sviluppata in più di 2 anni di lavoro per la costruzione di Ernesto, ha permesso di accumulare un esperienza unica nella E-Mobility nautica. ER Innovation, grazie anche alla cooperazione siglata ora col gruppo ECOVOLTA, si pone oggi come una delle prime realtà in Italia per la fornitura di soluzioni innovative e pacchetti completi per imbarcazioni elettriche.

ECOVOLTA

Gruppo Svizzero di Brunnen all’avanguardia nelle produzione di pacchi batteria e soluzioni tecnologiche per la mobilità elettrica in tutti i settori. Con la tecnologia Ecovolta, i fornitori di e-mobility possono accedere a soluzioni con i più elevati standard di sicurezza per veicoli di piccole e medie dimensioni. Ecovolta presenterà a Düsseldorf i propri prodotti ed i nuovi pacchi batterie (ora montati su Ernesto) con un innovativo sistema di sicurezza.

Una curiosità? La partnership della Società comasca ER Innovation con gli svizzeri di ECOVOLTA non può che portare alla memoria il riferimento al celebre Alessandro Volta, nato a Como nel 1745, chimico, fisico ed accademico, conosciuto in tutto il mondo soprattutto per l'invenzione del primo generatore elettrico mai realizzato, la pila.

Questa curiosa coincidenza viene interpretata dai team di ER Innovation e ECOVOLTA di buon auspicio per affrontare il futuro ed i numerosi progetti che sono già allo studio.