Il Cantiere storico Ernesto Riva presenta la vaporina elettrica Elettra

A un anno di distanza dal grande successo ottenuto dall’ e-commuter Ernesto al Campionato Mondiale offshore del Principato di Monaco, il Cantiere Ernesto Riva stupisce nuovamente gli appassionati di nautica innovativa presentando le potenzialità e le ottime prestazioni della nuova vaporina elettrica di sua produzione, Elettra.

Al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, l'elegante e spaziosa imbarcazione a emissioni zero ha incantato il pubblico internazionale ed è quasi pronta per entrare in servizio sul Lago di Como come eccezionale mezzo di trasporto turistico.

SABATO 22 GIUGNO 2019

Dalle 9 di mattina, sabato 22 giugno, presso il cantiere storico Ernesto Riva a Laglio (Sede storica di Via Regina, 48) si terrà la presentazione alla stampa di Elettra, con la possibilità di vederla da vicino e naturalmente provare la sua navigazione silenziosa.

Navigazione dolce ma performante, unita all’eleganza degli interni, alla pregevolezza dei materiali e al rispetto della tradizione: la vaporina Elettra, erede delle barche di inizio ‘900, è il sunto di una volontà imprenditoriale che non si lascia ammaliare dalla quantità ma dalla qualità, in un progetto studiato nei dettagli insieme a ER Innovation, società del gruppo Ernesto Riva, dedita alla realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo della mobilità elettrica nella nautica.

Prossimo passo, creare le basi per l’elettrificazione del Lario: alla Sciostra infatti, sede storica del Cantiere Ernesto Riva, ribattezzato E_R_Concept per mostrare la sua moderna destinazione a spazio di ricerca ed esposizione, sarà prossimamente installato un punto di ricarica veloce, cioè uno storage elevato e dedicato che permetta continui servizi alle barche elettriche del Cantiere e non solo. Intanto Elettra sarà presto in servizio sul Lago di Como per far voltare tutti senza dover far rumore.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este

La vaporina Elettra e l’e-commuter Ernesto, fiori all’occhiello ed esclusivi prodotti della nautica zero-emission del Cantiere Ernesto Riva, sono state protagoniste insieme alle quattro e due ruote del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 lo scorso 25 e 26 maggio.

Permettendo agli invitati di raggiungere dal lago i due poli dell’esclusiva manifestazione, Villa Erba e Villa d’Este, le barche del Cantiere Ernesto Riva hanno fatto scoprire al pubblico internazionale la comodità e la qualità della navigazione in elettrico, mantenendo prestazioni e sensazioni del tutto simili alle loro omologhe a motore.

ELETTRA

Nonostante l’immutato fascino dello slanciato e unico e-commuter Ernesto, la novità assoluta è stata Elettra, capace di trasportare fino a 12 persone (lunghezza 9,90 metri, larghezza 2,75 metri), a una velocità di crociera di 13kn e una massima di 25kn, con il rispetto di ottime previsioni di autonomia. Con due motori Brushless da 100 kW cadauno e due gruppi di batterie Ecovolta da 600V e 90Kw cadauno, Elettra richiama di nome e di fatto la sperimentazione e il futuro (Elettra si chiamava la nave laboratorio di Guglielmo Marconi).

DANIELE RIVA

Obiettivo principale di Daniele Riva, in persona alla guida delle sue creazioni, è infatti quello di dimostrare come il Lago di Como possa sostenere la sua vocazione turistica con imbarcazioni che rispettino e valorizzino il suo ambiente e la sua bellezza.

Cantiere Ernesto Riva di Riva Daniele

Sede operativa Via Privata Burgo, 47 - 22026 Maslianico (CO)

Sede storica Via Regina, 48 – 22010 Laglio (CO)

Tel. +39 031 400366 news@cantiereernestoriva.it

Fb/Tw Cantiere Ernesto Riva