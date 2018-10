Il Premio Arte Scienza e Coscienza a Milano al Palazzo della Regione Lombardia

Dalla prima edizione del 2008 alla Grand Station di New York, passando per Praga, il Principato di Monaco, San Pietroburgo, Genova e altre importanti città, quest'anno la consegna del prestigioso Premio Arte Scienza e Coscienza avverrà a Milano: venerdì 12 ottobre 2018, dalle ore 18 alle ore 20, presso il Palazzo della Regione Lombardia (Sala Biagi).

Claudio Melotto

L’imprenditore Claudio Melotto e Planet Life Economy Foundation presenteranno, in collaborazione con Regione Lombardia, la decima edizione del Premio, dedicata al tema del “RITORNO ALLA LUNA”.

Il Premio Arte Scienza e Coscienza 2018, X Edizione, verrà conferito alla Fondazione Andrea Bocelli, alla regista Alessandra Bonavina e all'astronauta Paolo Nespoli.

Spazio alla ricerca e alle arti in tutte le declinazioni

Mel8 Project con Planet Life Economy Foundation e in collaborazione con Regione Lombardia, per il Decennale, il Premio hanno scelto Milano, una delle città al mondo maggiormente in crescita, con un modello di sviluppo molto vicino al significato del Premio Arte Scienza e Coscienza i veri nuovi motivi di Sviluppo Sostenibile per il futuro.

Quest'anno in occasione del decennale il comitato di assegnazione ha deciso di conferire il Premio 2018 alla Fondazione Bocelli che con i suoi obiettivi voluti dal suo fondatore Andrea rispecchiano non solo l'arte musicale di Andrea Bocelli massima espressione musicale del nostro tempo, ma anche la sua sensibilità per creare aiuti ai meno fortunati sostenendo la ricerca e l'etica in ogni suo aspetto.

Il Premio 2018 va anche alla regista Alessandra Bonavina che con i suoi film documentari è riuscita ad umanizzare un mondo fantastico che è quello della ricerca spaziale delle missioni e delle esplorazioni verso nuovi mondi a noi sconosciuti ma vicini al significato di poter migliorare la nostra terra che calpestiamo, per un nuovo mondo protagonista di un futuro cosmico scientifico e cosciente.

Infine, last but not least, il premio 2018 va all'astronauta Paolo Nespoli che con le sue esperienze extraterrestri, non ultimi i recenti sei mesi passati sulla ISS, ci avvicinano ad un eroe del nostro tempo che non a caso avrebbe idealmente accompagnato con se al di fuori della sfera terrestre "Con Te Partirò" di Andrea Bocelli cosi come fece Neil Armstrong con la "Sinfonia Dal Nuovo Mondo" di Antonin Dvorak durante la missione luna del 1969.

Milano, 12 ottobre 2018

Palazzo Regione Lombardia, Sala Biagi

h.18.00 – 20.00

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link