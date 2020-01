Il punto sulla manovra di bilancio 2020. Intervista ad Alessia Potecchi del PD

Partiamo da alcune premesse. Il Governo attualmente in carica è stato costituito a fine estate. E’ nato per impedire le elezioni politiche che avrebbero senza alcun dubbio visto il successo della Lega. E’ un Governo di emergenza democratica che si articola su un’alleanza tra PD, 5 Stelle e LEU. A settembre si è registrata l’uscita di Renzi con la costituzione dei gruppi parlamentari di Italia Viva. E’ quindi una coalizione che deve cercare una sintesi. Ha il problema della competizione e deve fare attenzione alle proposte che vengono presentate come identificative.

La situazione ereditata è una situazione compromessa con la stagnazione dell’economia. Paralisi nello sviluppo. Aumento della povertà. Emigrazione dei nostri giovani. Isolamento internazionale. Ipoteca delle clausole di salvaguardia basate sull’aumento in crescendo per tre anni (2020-21-22) dell’IVA e delle accise. Per due terzi la manovra economica era condizionata a finanziare la cancellazione delle clausole di salvaguardia.

La situazione internazionale

I rapporti con l’Europa sono cambiati. E’ in atto una svolta. Le forze sovraniste hanno avuto un successo meno consistente rispetto a quello previsto. E’ stata una vittoria di Pirro. C’è una Commissione presieduta da Ursula Von Der Leyen che ha modificato la linea dell’austerità e adottato una linea di sviluppo responsabile ed innovativo. L’Italia ha giocato bene le sue carte. La nuova Presidente è stata eletta con il voto determinante dei partiti che appoggiano il Governo. Nella ripartizione degli incarichi l’Italia ha ottenuto degli importanti risultati: David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo, Irene Tinagli Presidente della Commissione Finanze, Paolo Gentiloni Commissario all’Economia.

Anche il programma di Ursula Von Der Leyen è compatibile con molte delle proposte del Governo italiano ed in particolare del PD investimenti per sostenere l'occupazione; solidarietà sociale; aggiornamento del regolamento sui migranti di Dublino; lotta alle diseguaglianze; tassazione sulle grandi multinazionali; diffusione dell’economia digitale; completamento dell'unione economica e monetaria; politica estera idonea a risolvere i problemi posti dalla globalizzazione. In questo nuovo scenario è archiviata la politica dell'austerità per sostenere, invece, una politica di sviluppo. La nuova legislatura sarà meno austera di quelle che l'hanno preceduta (Junker e Barroso), meno orientata ai vincoli di bilancio e più aperta verso i temi della crescita, dell'occupazione, della sostenibilità ambientale e sociale.

E si comincia bene. La presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen ha proposto una conferenza europea per rilanciare l’Europa. Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta, la Conferenza inizierà nel mese di maggio 2020 e terminerà nel maggio del 2022. Al centro del dibattito ci sarà il lancio del Green New Deal, l’attuazione del pilastro sociale, l’armonizzazione della politica fiscale, la gestione solidale dell’immigrazione. La Conferenza sarà aperta per la prima volta alla partecipazione concreta delle forze intermedie e alla società civile. Sarà praticamente aperta durante la presidenza di Angela Merkel e chiusa durante la presidenza di Emmanuel Macron.

Intervista ad Alessia Potecchi

Chiediamo ad Alessia Potecchi, Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano, come valuta i punti salienti della manovra e con lei cerchiamo di comprendere come si stanno delineando i prossimi passi

Alessia Potecchi

“La novità introdotta nella Manovra di Bilancio è Il taglio delle tasse ai lavoratori che rappresenta un passo in avanti piccolo ma significativo sulla strada necessaria del riordino delle aliquote IRPEF con la riduzione della pressione fiscale” esordisce Alessia Potecchi. “E’ stato scampato il pericolo che abbiamo corso questa estate con la FLAT TAX che avrebbe soppresso il principio costituzionale della progressività del prelievo fiscale. E’ stata saggia la trattativa che il Governo ha condotto con il sindacato che ha così portato a casa un risultato che era stato negato in maniera avventata e imprudente da Renzi quando istituì il bonus da 80 euro. Occorre ora completare l’operazione prevedendo delle iniziative più consistenti per i pensionati e la NO TAX Area. Altro elemento da tenere presente è un intervento più completo sui salari: chi ha un reddito fisso guadagna poco, troppo poco. Siamo diventati in Europa il Paese che ha registrato una diminuzione dei salari reali, che è stata accompagnata da una crescente diminuzione della produttività.”

Quale ritiene sia la misura più importante in questa manovra?

“L’attuazione della misura più importante della legge di stabilità, dopo la cancellazione degli aumenti Iva per il 2020, è l’alleggerimento delle tasse sulla fascia dei lavoratori con reddito annuo lordo tra 8.200 e 40.000 euro. In particolare chi aveva il bonus Renzi di 80 euro (redditi tra 8200 e 26.860 euro) avrà dal 1° luglio 20 euro in più (100 in totale) al mese. Quelli che hanno un reddito tra 26.860 e 28.000 euro avranno 100 euro al mese in più (non avevano gli 80 prima) oltre i 28.000 euro lordi ci sarà in forma decrescente un aumento che si azzera a 40.000 euro (ad esempio chi ha 33.000 euro lordi avrà un bonus di 85 euro; per chi ne ha 37.000 il bonus è di 48. Per chi ne ha 39.000 il bonus è di 16. La misura riguarda 16 milioni di lavoratori. Il bonus durerà per tutto il 2021. Si tratta di un sistema misto che prevede l’assegnazione del Bonus per le prime fasce mentre le altre lo percepiranno come sconto sull’IRPEF”.

Si è sempre parlato di una grande riforma del sistema fiscale e di un’azione forte di contrasto all’evasione fiscale. Che cosa c’è di vero?

“In effetti le tasse nel complesso vengono abbassate: molta parte del gettito proviene proprio dalla lotta all’evasione fiscale. Inoltre le cosiddette micro tasse sono state migliorate e perfezionate tramite anche un serrato confronto con le categorie e le forze intermedie senza compromettere il carattere etico ed educativo oltreché di sensibilizzazione sul tema ambientale e sull’economia verde. Dobbiamo poi, in questo ambito, rivitalizzare lo Statuto del Contribuente che ha come pilastri quelli della non retroattività delle norme e della semplificazione fiscale”.

E l’evasione fiscale?

“Nella lotta all’evasione fiscale occorre ricercare la collaborazione e il coinvolgimento dei contribuenti. L'elusione, l'evasione e l'erosione sono le tre "E" che costituiscono il male moderno dell'Italia. Ci sono 80 miliardi di nero ogni anno. Su 100 euro di tasse teoriche, 30 si perdono per strada. Il redditometro e gli studi di settore fino allo Split Payment, gli strumenti per individuare i disonesti sono stati pian piano boicottati. La Flat Tax ha premiato il lavoro autonomo che, dati alla mano, con alcune limitate ed apprezzabili eccezioni, non ha mai abbandonato la testa della classifica in fatto di evasione.”

Ma il meccanismo dell’Irpef funziona?

“Noi all'Irpef ci siamo arrivati soltanto nel 1973 (le aliquote erano trentadue, ora sono cinque) e l'anno dopo solo una decina di milioni di italiani presentarono la dichiarazione dei redditi; nell'83 erano trentatré milioni, ora siamo a quaranta milioni e mezzo. La nostra è una storia più che di cittadini 'fedeli' col fisco, di inguaribili evasori. Risalgono agli inizi del secolo scorso le prime analisi che indicavano le categorie poco inclini a pagare le tasse: imprenditori, commercianti, professionisti. Filippo Meda, a quei tempi ministro delle finanze, se ne lamentava predicendo una sorta di rivolta morale che non ci fu. Persino Il fascismo, nonostante la voce grossa del suo ispiratore, in realtà si guardò bene dal risolvere il problema: solo un'esigua minoranza aveva comportamenti corretti col fisco. Quando gli americani, contro il volere dei britannici, decisero di inserirci nel Piano Marshall, chiesero a De Gasperi due cose: la riforma agraria e quella fiscale. Tra dolorosissimi mal di pancia e con tempi non proprio rapidissimi venne fatta la prima, la seconda rimase quasi lettera morta sino, appunto, al 1973. Sono stati compiuti molti passi in avanti da allora ma abbiamo molta strada ancora da compiere”.

Mi sembra di capire che lei non è favorevole alla Flat tax

“Sulla Flat tax bisogna essere chiari. Anche quel sistema può acquisire un carattere progressivo ma non nella formulazione leghista che produce un unico effetto: una riduzione del gettito calcolabile in circa cinquanta miliardi all'anno in un Paese con un debito pubblico elevatissimo. D’altro canto non bisogna trattare i cittadini come sudditi, sono dei cittadini e come tali sanno che il fisco è uno strumento per realizzare l’eguaglianza nella società. La Costituzione, non a caso, ha stabilito il criterio della progressività: ognuno dà in proporzione di quello che guadagna. Il Fisco non serve per punire i ricchi: Olaf Palme, uno dei grandi padri della sinistra riformatrice, realizzatrice in Svezia di uno straordinario sistema di Welfare diceva “Il nostro compito non è quello di eliminare i ricchi ma è quello di cancellare la povertà” ed io aggiungo: noi in Italia dobbiamo combattere i falsi poveri che riescono, mascherando i propri redditi, a rubare le prestazioni sociali ai veri poveri”.