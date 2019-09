illimitybank. Un nuovo modo di fare banca. Corrado Passera corona il suo sogno

illimity è la prima banca di una nuova generazione: un’idea per la quale è giunto il tempo. L’impegno è di andare oltre, per un gruppo di riferimento, gli illimiters, capace appunto di “andare oltre”.

CORRADO PASSERA

Nel suo breve ma molto incisivo intervento, Corrado Passera ha toccato con entusiasmo i punti salienti sui quali poggia la sua idea, condivisa appieno con i cinque fondatori, fra i quali spicca Andrea Clamer.

“Succede che nel settore economico tutto cambi“ esordisce Corrado Passera “Infatti per noi c’è una grande novità: si cambia! Il settore bancario è invaso da una serie di cambiamenti che vengono da fuori. Il modello di banca tradizionale è entrato in difficoltà”

I PRIVATI

La libertà di modello di illimity si basa sul concetto di banca universale, dove ai prodotti classici per le famiglie, forniti logicamente dalla nuova struttura disruptive (conti correnti, carte, ecc.) per erogare un servizio completo (e in effetti molto più ampio di altre banche online), si affianca una serie di opportunità offerte da entità esterne molto preparate nel proprio campo.

LE AZIENDE

“Siamo al fianco di imprese ad alto potenziale per accompagnarle nel loro percorso di crescita e cambiamento” recita il nuovissimo sito di illimity bank.

Ma alcune cose sono veramente innovative, come la particolare attenzione ai Non Performing Loans e alla ricerca del miglior risultato possibile per ottimizzare questo fenomeno, ultimamente molto preoccupante, in Italia e non solo.

UNA NUOVA IDEA DI BANCA

I servizi, le tecnologie, le persone: questi sono i punti salienti della nuova idea di banca.

Una banca completa, anzi una banca piattaforma.

Una banca veramente diretta. Bastano pochi minuti, niente firme né scartoffie.

Una banca con voce umana. Niente call centers: risponde sempre qualcuno dall’interno della banca.

Una banca dove tutto è sostanzialmente gratis. Basta collegarsi al sito per verificare.

ROSALBA CASIRAGHI

Profonda conoscitrice dei temi finanziari, di controllo e corporate governance grazie alle sue esperienze manageriali in aziende multinazionali, a quelle da imprenditrice e alla attiva partecipazione nei Consigli di Amministrazione delle più importanti realtà del made in Italy, Rosalba Casiraghi è la presidente di illimity.

L’approccio illimity, anzi una banca piattaforma

Servizi tecnologicamente avanzati e soluzioni finanziare personalizzate, anche grazie al know-how esperto di una rete di tutor provenienti dal mondo dell’impresa.

Hai tutto quello che ti serve, a portata di mano

Gestisci tutte le operazioni da smartphone, tablet o computer con la massima velocità, semplicità e sicurezza.