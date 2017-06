Immersioni, surf, nuoto. L’ossigenoterapia contro embolia e traumi sportivi

C’è voglia di estate ed è bene prepararsi al meglio. No, non stiamo parlando della prova costume ma della ripresa di una serie di attività sportive che si prestano a questa stagione come immersioni, surf, nuoto all’aperto e qualsiasi attività sportiva acquatica. Nonostante l’entusiasmo iniziale, può succedere che, a causa dello scarso allenamento, si possa subire un trauma sportivo dopo aver ripreso l’attività agonistica. Niente paura, una corretta informazione iniziale può essere d’aiuto per affrontare eventuali problematiche.

LE CAMERE IPERBARICHE

Solitamente si sente parlare di camere iperbariche per incidenti di sub. Nei casi quindi di malattia embolica, il peggior nemico del subacqueo che riemerge velocemente senza le dovute soste di sicurezza. Ma pochi sanno che la camera iperbarica può essere usata anche da chi ama lo sport. E’ considerata la medicina del futuro e oggi sono molti gli sportivi che la usano. L’ossigenoterapia iperbarica è ritenuta nella comunità medico scientifica un’eccellenza per i trattamenti post traumatici e la riabilitazione e ha effetti quasi miracolosi per quanto riguarda i tempi di recupero.

L'OSSIGENOTERAPIA E LO SPORT

Campioni del calibro di Valentino Rossi, Michael Dohan, Novak Djokovic e Cristiano Ronaldo si sono affidati alla nuova frontiera della medicina per superare i traumi sportivi in tempi lampo. L’ossigenoterapia è anche un alleato perfetto contro le malattie delle ossa dovute a un deficit locale di ossigeno o da disturbi di circolazione del sangue nel midollo (algodistrofia, osteonecrosi) o da traumatismi e infezioni dell'osso stesso (gravi fratture, schiacciamenti, osteomielite). La terapia si effettua apportando maggiore quantità di ossigeno e permette di evitare o rinviare l'intervento di applicazione di una protesi.

LE CAMERE IPERBARICHE DI ANCIP

L’Ossigenoterapia iperbarica è una terapia etica, riconosciuta dalla medicina convenzionale, non invasiva e basata sulla respirazione di ossigeno puro al 100% o miscele gassose iperossigenate all’interno di una Camera Iperbarica, portata ad una pressione superiore a quella atmosferica mediante pressurizzazione con aria compressa. Questa pressione permette la diffusione dell’ossigeno nel sangue con una concentrazione superiore anche dieci volte rispetto al normale. In questo modo si favorisce la formazione di nuovi vasi sanguigni, si riattivano processi metabolici bloccati e si portano alcune malattie a guarigione o miglioramento.

Respirando ossigeno puro (o la miscela prescritta dal medico iperbarico) viene stimolata un’iperossigenazione del sangue e delle cellule. Tutto ciò ha un benefico effetto sull’organismo: stimola ad esempio l’accelerazione della cicatrizzazione delle ferite cutanee, delle ustioni o delle ferite da trauma. La cura può durare da una a due settimane a seconda delle condizioni del paziente. In ogni caso, è sempre bene consultare il proprio medico di base, che potrà valutare l’importanza dell’ossigenoterapia per ciascun paziente.

Cliccare qui per vedere dove sono le camere iperbariche