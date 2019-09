ISAGRO quotata in Borsa al segmento STAR rinnova la sua strategia espansiva

Nata 26 anni fa da uno spin-off di Montedison, grazie al coraggio e alla lungimiranza del suo fondatore Giorgio Basile, oggi Isagro affronta un nuovo progetto di forte espansione nel mercato degli agrofarmaci, con l’intento di ridisegnare il proprio modello di business.

Nonostante una semestrale di certo deludente, anche a causa di situazioni contingenti di mercato per condizioni climatiche sfavorevoli in aree geografiche di grande peso, Isagro guarda con fiducia alla svolta strategica imperniata appunto sul nuovo modello di business.

OPERAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA

Giorgio Basile

Dopo aver anticipato in passato, in più occasioni, la propria decisione strategica di non investire più nello sviluppo di nuove molecole di chimica organica originate dalla propria ricerca innovativa, Isagro ha avviato articolate operazioni di cessione di assets di chimica organica, facendo così emergere componenti di valore ad oggi non adeguatamente espresse. “Tramite le risorse così generate, Isagro potrà sviluppare la propria presenza nei fungicidi rameici e nel comparto delle bio-solutions” afferma il dr. Giorgio Basile, presidente e AD della società.

In effetti, la decisione di discontinuare ogni impegno finanziario sui prodotti di chimica organica è coerente con gli aspetti dimensionali della società: l’abbandono di questo mercato a favore di quello delle bio-solutions è dettato dall’insuperabile scarto fra la dimensione societaria necessaria e la piccola dimensione di Isagro.

Del resto Giorgio Basile da anni dichiarava di “essere l’unica società di limitate dimensioni nel mondo occidentale a fare discovery e sviluppo delle molecole di proprietà”. Ma non è questo il punto. Parliamo di futuro, di un futuro che è già alle porte.

Queste operazioni di disinvestimento progressivo di assets non si configurano dunque come una “liquidazione per pezzi” della società, bensì all’opposto una generazione di fondi da utilizzare nel modo opportuno per avviare acquisizioni nei settori delle bio-solutions più vicini agli obiettivi societari.

Le bio-solutions si declinano in bio-fertilizzanti, bio-stimolanti e bio-agrofarmaci. E’ specificamente in tale settore che la dimensione societaria di Isagro può esprimere i migliori risultati.

BINDING OFFER

In coerenza con quanto indicato, il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. ha deliberato l’accettazione di una offerta vincolante (Binding Offer) ricevuta dalla società indiana PI Industries per il disinvestimento e la cessione a quest’ultima della controllata Isagro Asia Private Limited. Il closing è stimato avvenire entro l’anno in corso. Isagro Asia Private Limited è una società basata in India e attiva nella produzione, registrazione e distribuzione locale di prodotti di ottima qualità, ma non più in linea con il futuro posizionamento di Isagro nel mondo.

“L’importante ricavato di questa operazione permetterà ad Isagro di considerare una prima acquisizione in linea con il nuovo disegno strategico” ci conferma Giorgio Basile.