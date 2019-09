Just Cavalli a Milano riprende la stagione degli eventi esclusivi

Just Cavalli Milano continuerà a conquistare la città con eventi esclusivi di ogni tipo e sapore.

Il 5 Settembre Just Cavalli Milano, nella splendida cornice del privé Torre Branca, presenta, in anteprima, dalle 19 alle 23,00, l’evento di formazione e intrattenimento LOVESEX&FOOD, Cinque esperti, una cena, Zero Tabù, un viaggio alla scoperta del connubio tra eros, cucina e amore.

Per questa splendida occasione Stefano Callegaro si esibirà in uno speciale show cooking deliziando il pubblico con piccoli assaggi by Master Chef.

Yuri Falzetti, bronzo al mondiale di body painting 2019, si esibirà in una delle sue creazioni, che potrete seguire in real time, tra sorprese, gadget e tanti vip.

ANNO DEL GIN

9 Settembre - Il 2019 sarà ancora l'anno del gin o, anzi, della sua definitiva consacrazione. Il Gin ha modificato la cultura del bere e l’attenzione si rivolge non solo ai cocktail elaborati, ma anche a quelli classici, con prodotto liscio, o miscelato Gin&Tonic e Martini Cocktail. Per celebrare l’evento, il 9 Settembre, in occasione del Ginday, Just Cavalli di viale Camoens/Torre Branca, presenta una serata dedicata a Ginarte, premium gin italiano dedicato al mondo dell'arte, un dry gin versatile e raffinato, perfetto per la miscelazione con i suoi aromi e il gusto equilibrato. L’anima artistica risiede nel cuore stesso di Ginarte. Oltre a bacche di ginepro rigorosamente raccolte in Toscana, fra i botanicals utilizzati sono state selezionate alcune piante che con l‘arte hanno un legame particolare.

Elementi come la nepitella, il cartamo, la reseda odorata, il guado di Montefeltro e la robbia, erano infatti usati per la creazione di pigmenti colorati dai più importanti pittori del Rinascimento.

In aggiunta, erbe come angelica, lavanda, ibisco, fiori di sambuco, germogli di pino, pino mugo e aghi di pino consentono di realizzare un gin pulito e complesso allo stesso tempo. L’artista Roberta Moscheo ha realizzato, per l’occasione, un’opera dedicata proprio a Ginarte, che sarà in esposizione al Just Cavalli Milano, un ritratto di volto femminile, una donna vissuta ma grintosa, nel quale fondamentale è l’uso del colore, con i toni che richiamano alle botaniche utilizzate per la creazione di questo gin, che ha da sempre uno stretto rapporto con l’arte.

GINARTE

Tre livelli di distillazione e un finissimo processo di filtrazione, frutto di una tradizione antichissima, permettono a tutte le componenti di esprimere al meglio le proprie caratteristiche aromatiche, per dar vita ai profumi e al sapore unico di Ginarte.

La bottiglia stessa è una rappresentazione dell'essenza artistica. Oltre al design accattivante, infatti, ogni etichetta laterale è personalizzata da artisti che possono liberare la loro creatività e quindi interpretare un tema a cui sono particolarmente interessati. Pittori, fotografi, artisti di strada, tatuatori e designer saranno coinvolti nel progetto in modo che ogni bottiglia di Ginarte diventi un'espressione individuale di linguaggi universali in grado di trasmettere emozioni e sentimenti sempre diversi.

Ginarte è stato presente alla Sesta Edizione del Gin Day, a Milano nel 2018, in via Giacomo Watt 15, l’evento più rappresentativo della category in Italia, con uno stand dedicato e presenziato da Filippo Sisti, uno dei mixologist più conosciuti a Milano e in Italia, già bartender di “Carlo e Camilla in Segheria”, oggi titolare del suo TALEA sui Navigli, definito cocktail bar di cucina liquida perchè riduce il gap tra bancone e cucina e che da settembre proporrà Ginarte nelle sue creazioni dell’innovativa cocktail list.

Ginarte,già presentato in anteprima al Just Cavalli di Milano in occasione della Design Week 2018,come da Modulnova a Milano, o alla Firenze Cocktail Week 2019, è distribuito in Italia e in molti mercati Europei, accolto con entusiasmo dai bartender dei locali più prestigiosi e di tendenza. L’anima artistica risiede nel cuore stesso del distillato di questo gin. Insieme alle bacche di ginepro raccolte nell’appennino Toscano, Ginarte, partner al BlueNote, in occasione della World Jazz Day 2019, grazie alla collaborazione di Nick The Nightfly, è infatti prodotto con botanicals che con l‘arte hanno un legame particolare. Elementi come la nepitella, lo zafferanone, la reseda odorata, il cardamo, il guado di Montefeltro o lo scotano, erano infatti usati per la creazione di pigmenti colorati dai più importanti pittori del Rinascimento. In aggiunta, erbe come angelica, lavanda, ibisco, fiori di sambuco, germogli di pino, pino mugo e aghi di abete, consentono di realizzare un gin pulito e complesso, raffinato, dal sapore e dagli aromi unici. L’etichetta laterale della bottiglia viene di volta in volta personalizzata da vari artisti che così possono liberare la loro creatività e interpretare un tema di particolare interesse. Saranno coinvolti pittori, fotografi, street artist, tatuatori e designer in modo che ogni diversa bottiglia di Ginarte diventi espressione di linguaggi universali in grado di manifestare sensazioni, emozioni e suggestioni. Il primo artista incaricato di personalizzare l’etichetta di GINARTE è stato il pittore olandese Lou Thissen, che ha creato per Ginarte tre dipinti in onore del grande maestro toscano Pontormo.

www.ginarte.it

Harley Davidson Lovers

Il 10 Settembre Just Cavalli Milano presenta la serata Harley Davidson Lovers, in collaborazione con Gate 32. Nello splendido giardino del locale più bello della città tutti gli Harleysti e gli appassionati delle splendide moto potranno ammirare i modelli in esposizione durante la serata, parcheggiare la loro moto all’esterno del Just Cavalli, fumare un sigaro in giardino, degustare un cocktail, assaggiare il cioccolato goumet.

FOOD EXPERIENCE

Il locale più elegante della città, nello splendido giardino estivo, all’ombra della Torre Branca, in viale Camoens, proporrà serate dedicate alle eccellenze, in collaborazione con Globo Communication, dal titolo “FOOD EXPERIENCE”, un format che riscuote da tempo successo tra il pubblico e gli esperti di comunicazione.

All’ora dell’aperitivo i brand del Food & Wine daranno appuntamento a tutti gli appassionati per imperdibili eventi in un vero e proprio percorso enogastronomico, tra eccellenze e specialità, come è nello stile di Just Cavalliche, nel suo ristorante esclusivo, propone piatti simbolo del Made in Italy con tocchi internazionali.

L’11 Settembre, partner Food protagonista sarà la Tenuta Agrilat, espressione autentica del territorio campano,che proporrà i suoi prodotti sopraffini: mozzarelle di bufala campana DOP, trionfi di trecce di pasta di mozzarella e perline dalla forma tondeggiante bianche e affumicate con fumo di paglia e altri nuovi prodotti di tendenza, come la mozzarella profumo di tenuta e la ricotta di bufala stagionata. I prodotti Agrilat sono caratterizzati dal colore bianco della porcellana, dal profumo delicato del latte fresco, dal sapore rotondo che avvolge il palato.

Partner Wine protagonista sarà WineXperience, associazione piemontese nata nel 2011 che rappresenta il territorio patrimonio dell’Unesco Langhe Roero e Monferrato. Oggi l’associazione riunisce più di un centinaio di produttori vitivinicoli, distribuiti nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Torino, Biella. La degustazione al calice prevederà nettari bianchi e bollicine. Le cantine coinvolte saranno sei: Alessandro Rivetto (Langhe Nascetta Albori), Masucco (Cavaliere della Serra), Massimo Rattalino (Langhe Bianco Doc “Ten”), Cantina del Nebbiolo(Vezza d'Alba “Langhe Favorita”), Cascina Chicco Canale (Curvée Zero), Cantina Malabaila (Canale d'Alba “Vino Pas Dose' Metodo Classico”).

Dulcis in fundo, il Dolcetto d'Alba, l'unico vino rosso che sarà presentato (decretato nel 2019 dalla regione Piemonte vino dell'anno).

Il 12 Settembre, gli chef Enrico Derflinger, presidente Euro-Toques Italia, ambasciatore d’eccezione dell’Italia a tavola nel mondo, Gianni Tarabini (1 stella Michelin), chef executive “Agriturismo La Fiorida” di Mantello (so) , artigiano del cibo, che ama trasformare le materie prime prodotte a pochi passi dalla sua cucina, Cristian Benvenuto, chef patron presso ristorante “La Filanda” a Macherio, capace di combinare i prodotti di qualità della terra siciliana in maniera originale, dando vita ad abbinamenti creativi e Marco Valli, chef executive presso ristorante “Piz” Saint Moritz, che aggiorna i suoi menu secondo la stagionalità dei prodotti di alta qualità della zona engandinese, si cimenteranno nella preparazione di deliziosi finger food a base di riso Carnaroli dell’azienda agricola Campo dell’Oste, oltre al magnifico risotto, mantecato con Mirtilli selvatici della Val Gerola e Casera di Opì (Agriturismo La Fiorida) serviti su lastre di marmo in versione piatti design creati da Frigerio 21, brand specializzato in lussuosi complementi e oggetti design in marmo.

Saranno inoltre presenti le eccellenze di Corona dei Sapori, azienda piemontese di Asti, specializzata nella produzione biologica di zafferano, il quale verrà proposto in tutta la sua purezza e nelle originali declinazioni, come formaggio, salame, miele, torrone e cioccolato. Definito “oro rosso”, il detentore del primato assoluto per la spezia più preziosa, è inoltre riconosciuto per le sue molteplici proprietà benefiche.

Proposta di degustazione al calice: Prosecco millesimato dal profumo elegante e fruttato, dal sapore rotondo, armonico e piacevolmente aromatico prodotto dalla prestigiosa cantina vitivinicola friulana De Plano.

Food Experience è un’esperienza esclusiva da vivere nel locale più elegante della città. Vi aspettiamo!

Dal 12 al 15 settembre in collaborazione con @milanodavedere a @justcavallimilano si parla Milanes! Degustazione di prodotti tipici milanesi e un cocktail rappresentativo della milanesità, ogni giorno dalle 19.30.

Il 15 Settembre Just Cavalli Milano celebra il giorno dell’Indipendenza del Messico, con la serata “Mexican Independence” e una Food Experiencea tema, dall’ora dell’aperitivo, in collaborazione con Don Julio 1942-rende omaggio all’anno in cui Don Julio Gonzalez ha iniziato il suo viaggio nella produzione di tequila-tequila realizzata in tiratura limitata, distillato d’eccellenza, invecchiato in botti di rovere americano bianco.

Aroma dolce e complesso, completa una gamma di sapori altrettanto intrigante tra cui sentori di rovere caldo, pepe e cannella. Straordinariamente liscio con una profondità sorprendente, è perfetto se assaporato in un bicchierino e verrà abbinato ad appetizer a tema dedicati alla cucina messicana.