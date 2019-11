Just Cavalli giovedì 28 Thanks giving day con JAY SANTOS, Pink Lady e Mielizia

FOOD EXPERIENCE

Just Cavalli Milano continuerà a conquistare la città con eventi esclusivi di ogni tipo e sapore anche a Novembre. Il locale più elegante, all’ombra della Torre Branca, in viale Camoens, proporrà serate dedicate alle eccellenze, dal titolo “FOOD EXPERIENCE”, un format che riscuote da tempo successo tra il pubblico e gli esperti di comunicazione.

All’ora dell’aperitivo i brand del Food & Wine daranno appuntamento a tutti gli appassionati per imperdibili eventi in un vero e proprio percorso enogastronomico, tra eccellenze e specialità, come è nello stile di Just Cavalli che, nel suo ristorante esclusivo, propone piatti simbolo del Made in Italy con tocchi internazionali.

THANKSGIVINGDAY

Il 28 Novembre, in occasione del THANKSGIVINGDAY, Just Cavalli sposerà la sostenibilità, il benessere e la dolcezza con Pink Lady® e Mielizia . Pink Lady®, mela unica nel suo genere, riconoscibile al primo sguardo, grazie al colore rosa e al bollino a forma di cuore che la caratterizza, è una mela che parla di rispetto, natura e sostenibilità, garantendo alti margini di redditività ad ogni frutticoltore grazie ad una filiera rigorosa, orientata alla massima qualità di prodotto e di processo. Mielizia, sintesi di miele e delizia, è lo storico brand degli apicoltori di CONAPI, la più importante cooperativa di apicoltori in Italia e una delle più importanti nel mondo.

Saranno proprio Pink Lady® e il miele di Mielizia gli ingredienti principali del Signature cocktail firmato da Just Cavalli per l’occasione, ma anche di alcuni piatti preparati dallo chef per celebrare la ricorrenza, nel segno della sostenibilità, del benessere e della dolcezza, come solo Just Cavalli sa fare.

Nel corner Food, poi, il pubblico presente potrà assaggiare e scattare foto con i protagonisti della serata: le mele Pink Lady® e il miele di Mielizia.





BEE PINK

Per aumentare il proprio impegno nella produzione responsabile, nel 2018 Pink Lady® Europe ha lanciato il programma Bee Pink, strategia innovativa nella quale il lavoro nei frutteti si fonde con il benessere delle api. L’attenzione alle api è un valore importantissimo ovviamente anche per tutti i soci apicoltori di Mielizia, che lavorano con passione dedicandosi al benessere di questi piccoli insetti impollinatori, all’ambiente, alla biodiversità e alla qualità delle produzioni.

Just Cavalli è il luogo prediletto dai personaggi più famosi a livello internazionale, attenti al benessere, come Pink Lady®, che contiene infatti vitamina C, antiossidanti, acqua e fibre; mentre il compito di addolcire la serata spetterà ai mieli di Mielizia.

Photo credits Silvia Pozzati