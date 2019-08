Just Cavalli Porto Cervo. Ospiti d'eccezione tutta estate.

8 AGOSTO

NADINE LEOPOLD E NOEL BERRY, DUE ANGELI DI VICTORIA’S SECRET OSPITI DEL JUST CAVALLI DI PORTO CERVO PER UNA SERATA DEDICATA ALLA BELLEZZA E AL FASCINO.

14 AGOSTO

IL PARTY DEL 14 AGOSTO SARA’ DEDICATO A VITA SMERALDA, LUSSO E GLAMOUR COME E’ NELLO STILE JUST CAVALLI PORTO CERVO

Nel menu della cena: Tartare al gambero rosso, pecorino, carciofi e yuzo dressing, Spaghetti all’astice nativo e pomodori freschi, Filetto di scorfano in salsa ai crostacei, Zuccotto alle fragole - PREZZO 200 euro.

17 AGOSTO

IL 17 AGOSTO GUEST MARCO CAROLA, musicista e dj italiano, compositore e fondatore di alcune etichette discografiche di musica techno e tech house quali Design, Zenit, Question, One Thousands, Do.Mi.No e Music On. Oltre alle sue produzioni ha supportato in importanti tour artisti di spessore come Sven Vath, Adam Beyer, Richie Hawtin.

Roberto Cavalli

Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli rinnova l'appuntamento per la stagione estiva 2019 e arricchisce il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in una splendida location, dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso.

Just Cavalli Porto Cervo Venerdì 12 Luglio 2019 ha avuto il Grand Opening con cena e party d'inaugurazione. Il ristorante propone una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con declinazioni toscane a cui verrà abbinato ottimo vino tra cui spicca l’etichetta ”Tenuta degli Dei", azienda di proprietà della famiglia Cavalli. Il club è un connubio di lusso e modernità.

Strutturata per ospitare eventi mondati e fashion show spiccherà naturalmente per la selezione musicale curata da alcuni dei migliori sound artists del mondo e per cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka.

Gli arredi del Just Cavalli Porto Cervo arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

Info & reservation

+3907891776514

info@justcavalliportocervo.com

Via della Conchiglia, 4

Arzachena

www.justcavalliportocervo.com