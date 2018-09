L'Associazione Milano Vapore propone programmi culturali innovativi in città

Ha ripreso nuova vita l’Associazione Milano Vapore, già operativa da qualche tempo, con iniziative di alto profilo sul territorio urbano di Milano. Il nome dell'associazione non richiama a caso quello della Fabbrica del Vapore, che la ospita.



Quel prezioso spazio è stato restituito alla città grazie anche all'intuizione e all'impegno del presidente dell'associazione Giampaolo Berni Ferretti che elaborò nel 1997 – 2001 e presentò all'assessore Sergio Scalpelli e all'amministrazione comunale progetti e idee che hanno poi visto la luce e che rappresentano ancora oggi importanti opportunità soprattutto per i giovani.

Milano Vapore non ha fini di lucro ed è apolitica. Nasce come risposta alle numerose sollecitazioni di quanti auspicano da tempo una mobilitazione ed un impegno da parte della società civile per il progresso ed il miglioramento della qualità della vita di Milano, della Lombardia e del Paese.

I Soci fondatori ed i Soci ordinari si augurano di avere anche i lettori di “Affari Italiani” fin da subito con loro: sono esponenti dei vari mondi che compongono la città; essi intendono collegare e mettere in rete le più significative realtà culturali, sociali ed economiche.

Scopo principale dell’Associazione è infatti consolidare e rafforzare la presenza di quella classe operosa e culturalmente animata che, spinta da storica passione civile, ha tuttora a cuore il primato della nostra città di Milano ed il suo riconoscimento come una delle più importanti metropoli internazionali.

A tutto questo si aggiungono il desiderio e l’esigenza di favorire le condizioni per la nascita di una nuova generazione che si faccia a sua volta classe dirigente di alto profilo, capace di affrontare la sfida della globalizzazione.

Per conseguire questi molteplici scopi, Milano Vapore si propone tra l’altro di:

Formulare e sviluppare temi di dibattito progettuale su argomenti attinenti il futuro della città.

Essere da pungolo per continuare, dopo EXPO2015, nel rilancio della leadership internazionale di Milano, che è stata da sempre una delle sue principali qualità.

Promuovere un’intensa e proficua collaborazione con istituzioni, associazioni e comunità di altri stati europei ed extraeuropei per ridare un ruolo trainante alla nostra città sulle tematiche ed i progetti della finanza, dell’economia, del lavoro, della cultura, della sicurezza e delle politiche sociali.

Farsi carico e proporre rimedi legislativi e soluzioni eque al dilagare delle tassazioni locale e nazionale sulle famiglie ed i cittadini.

Promuovere una seria riflessione con le istituzioni sui temi dell’immigrazione e della cooperazione internazionale, per evitare il ripetersi di esodi nel mare Mediterraneo su barconi di fortuna con le conseguenze catastrofiche in termini di perdita di vite umane e di difficoltà di accoglienza dei migranti.

www.milanovapore.org ulteriori informazioni sulle le iniziative che l’associazione intende intraprendere, nell’auspicio che molti cittadini vogliano partecipare a questa nuova, appassionante sfida.

Per ora chi desidera essere coinvolto può comunicare il proprio interesse inviando per e-mail all’indirizzo presidente@milanovapore.org o per posta e sarà informato sulle modalità di adesione all’Associazione.

L'associazione è stata costituita il 17 maggio 2000 con atto pubblico in Milano, e la sua attività è stata rilanciata dagli stessi soci fondatori nel 2017 dopo un processo di elaborazione del suo ruolo e finalità culminato con l'assemblea plenaria del 15 dicembre 2017.

La prossima assemblea plenaria è stata indetta per mercoledì 26 settembre ore 19, con numerose proposte innovative all’ordine del giorno. Seguirà cena sociale.

