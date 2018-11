L'associazione "Milano Vapore" prosegue con le sue attività culturali

Giampaolo Berni Ferretti, presidente di MILANO VAPORE, è un instancabile organizzatore e anche per il mese di novembre 2018 ha previsto una serie di iniziative culturali che avranno luogo presso l'accogliente sede dell'associazione, il LOTTO 11 (V&A) della FABBRICA DEL VAPORE, in Via Procaccini, 4 a Milano.

Segnaliamo fra le principali:

7 novembre 2018, presentazione del libro I Noti Ospiti

https://www.wikimilano.it/wiki/Milano_Vapore/I_Noti_Ospiti

L'opera tratta la storia della caduta del Colonnello Menghistu in Etiopia, nel 1991, e l'accoglienza dei suoi più stretti collaboratori nell'Ambasciata d'Italia di Addis Abeba.

14 novembre 2018, presentazione del libro Milano si Racconta, di Nene Ferrandi

https://www.wikimilano.it/wiki/Milano_Vapore/Milano_si_Racconta

Dopo un'intervista all'autrice, e la lettura di alcuni brani, ci sarà spazio per l'intervento dei relatori, moderati da Francesca Luperto.

18 novembre 2018, evento ImmaginariA

https://www.wikimilano.it/wiki/Milano_Vapore/Immaginaria

ImmaginariA è una manifestazione dedicata ai giochi di ruolo che, ideata e organizzata dal 1988 al 2001 dal compianto Giovanni Ingellis, torna sulla piazza milanese domenica 18 novembre 2018.

Qui sotto: Giampaolo Berni Ferretti con il Presidente onorario di Milano Vapore Maria Stella Gelmini

