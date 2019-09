La piattaforma ELIO durante la serata Vogue for Milano lancia idee disruptive

Il 12 settembre, in occasione della serata "Vogue for Milano 2019", quella che fino all'anno scorso era chiamata Vogue Fashion Night Milano, nella meravigliosa cornice di Via Monte Napoleone a Milano (Via Monte Napoleone, 19, nello spazio Illy Caffè), la piattaforma Elio presenta una nuova tecnologia disruptive pronta a rivoluzionare il mercato dell’acquisto a distanza, grazie anche alla tecnologia Epson nel campo della realtà aumentata.

GLI SMART-GLASSES

Grazie agli smart-glasses Moverio indossati dal commesso di un negozio o da una personal shopper selezionata, il cliente, connesso ad Internet, viene proiettato in una realtà aumentata con la possibilità di vedere il negozio, visionare e scegliere gli articoli esattamente come se fosse presente di persona. Davanti agli occhi dell’acquirente si ricrea, dunque, uno show-room digitale nel quale è possibile operare secondo le proprie esigenze. Durante la serata gli ospiti avranno la possibilità di testare il prodotto, fare domande e vivere un’esperienza virtuale immersiva.

GRANDI SORPRESE GIOVEDI' 12 SETTEMBRE IN MONTENAPOLEONE

Non c'è che da rimanere affascinati davanti alla demo del prodotto. Ma quali sono i passi da compiere per utilizzare la piattaforma Elio? Un punto a favore della tecnologia Elio è la sua facilità di utilizzo, sia per il cliente, sia per il negozio. Da un lato l’acquirente non deve fare altro che accedere al portale Elio e scegliere dove e come fare shopping, fissando un appuntamento. Dall’altro il commesso o la personal shopper, che indossa gli smart-glasses Moverio, attiva via internet lo streaming audio-video e il cliente (da remoto) è virtualmente presente nel negozio. Alla fine della sessione, l’acquisto si concluderà con il pagamento on line al quale seguirà la logistica della spedizione con il partner DHL. Nessuna commissione per l’utente. Nessun investimento è richiesto ai negozi che aderiscono, salvo una percentuale solo in caso di successo della vendita.

Il tutto è garantito dall’alta prestazione della tecnologia di supporto, garantita anche dal partner Vodafone, che, non a caso, è il risultato di minuziose ricerche condotte dall’Università di Pavia volte a cogliere e coniugare le esigenze del mercato (consumatori-negozi) con le ultime novità del campo tech.

UNA STARTUP VINCENTE

Semplice ed efficace, Elio ha già vinto il secondo premio UNIVENTURE al concorso START UP ITALIA 2018. Si sta già pensando a vari settori di utilizzo, ma sicuramente questa innovativa piattaforma rappresenta una grande opportunità fin da subito per il mondo della moda. La proposta è da non perdere.

