Lecce 3 dicembre al Teatro Apollo. Premio arte, scienza, coscienza 2019

Torna per l’undicesimo anno consecutivo il Premio “Arte, Scienza e Coscienza” dedicato a donne e uomini che nel mondo si sono distinti negli ambiti del progresso umano dal punto di vista scientifico, artistico ed etico, promosso dalla Fondazione “INFINITY FOUNDATION" e dal suo patron Claudio Melotto.

Dalla prima edizione, il 12 ottobre 2008 alla Grand Central Terminal di New York, fino alla scorsa edizione tenuta a Palazzo Lombardia di Milano, il premio è sempre stato itinerante, e ha toccato importanti città e luoghi come Praga, il Principato di Monaco, San Pietroburgo, Genova, fino a giungere per questa nuova edizione a Lecce, nello storico Teatro Apollo venerdì 3 Dicembre 2019 dalle ore 19:00.

I PREMIATI

Claudio Melotto

Quest’anno riceveranno il prestigioso premio dalle mani di Cludio Melotto il noto cantante, compositore e tastierista Dario Baldan Bembo, autore di molti big della musica italiana come Mia Martini, Lucio Battisti e Renato Zero, insieme all’artista e critica d’arte Erica Tamborrini per il progetto congiunto “Energy of Space” presentato in occasione del cinquantenario del primo uomo sulla Luna.

Lorenzo Ciccarese, impegnato sui grandi temi legati all’ambiente ed ai cambiamenti climatici, per essere stato componente della commissione istruttoria nazionale per l’implementazione della Direttiva Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) che hanno contribuito all’assegnazione del Premio Nobel per la pace 2007 ad Al GORE.

Infine lo sportivo subacqueo salentino Paolo De Vizzi, il quale ha dimostrato, nonostante un grave incidente gli abbia causato una lesione midollare e una paralisi dal busto in giù, di avere vinto la più difficile delle sfide riuscendo a diventare simbolo dello sport mondiale anche nelle competizioni della sua categoria.

Premio speciale andrà alla regista Alessandra Bonavina per i sui docufilm sullo spazio, l’astronauta Roberto Vittori e il Centro spaziale Thailandese “Space Center” (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency Public Organization: GISTDA), sede del museo dedicato al celebre astronauta Yuri Gagarin e consegnato dal Dottor Piya Suthan in veste di ambasciatore della fondazione Infinity in Tailandia.

AL BANO

La cerimonia di premiazione si aprirà con una introduzione molto particolare del Maestro Al Bano Carrisi, ospite d’eccezione e ambasciatore ideale di Puglia e della stessa Italia nel mondo. L’artista in uno speciale video eseguirà, la storica “O sole Mio”, cantata a suo tempo dall’Astronauta Yuri Gagarin in orbita, per celebrare l’importanza della musica nello spazio.

IULIANA IERUGAN

Iuliana Ierugan

Madrina della serata sarà l’attrice e conduttrice Iuliana Ierugan, una delle anime dell’iniziativa e parte attiva del progetto da undici anni, accompagnata dal giornalista e presentatore Marco Renna.

Capi saldi dell’evento l’opera che caratterizza il Premio realizzata con il marmo delle cave del Polvaccio o cave di Michelangelo e ideata dell’artista Luciano Massari, un fiore di loto simbolo dell’illuminazione e dell’elevazione spirituale metafora della luce che deve guidare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione.

E il progetto artistico musicale “GUS - Global Universal Symphony” che celebra la musica nello spazio fondendo insieme 2 brani significativi trasmessi nello spazio la musica di Antonin Dvorak che ha accompagnato la missione Apollo nel 1969, e “Across the Universe” dei Beatles lanciata verso la Stella Polare in occasione del cinquantenario dell’attività spaziale dal direttore della NASA Michael Griffin.

Il Premio Arte, Scienza e Coscienza 2019 è un evento benefico senza scopo di lucro collegato ad una raccolta fondi da destinare all'Associazione Onlus Cuore Amico.