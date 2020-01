Libreria Bocca. Andrea Zoppolato presenta il libro Milano Città Stato il 29-1

Andrea Zoppolato presenta il suo libro “Milano Città Stato” il 29 gennaio alla Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele

Il grande sogno dei Milanesi si sta realizzando: il nome di Milano Città Stato indica un modello di gestione autonoma delle risorse che risponda alle mutate esigenze della società.

“Milano è all’interno di una tradizione italiana di città stato di successo ed è pronta ad assolvere il suo ruolo storico di rinnovamento per tutto lo stato italiano” dichiara Andrea Zoppolato nella prefazione del libro.

LA STORIA D’ITALIA E DELLE SUE CITTA’

La storia d’Italia è la storia di grandi città. Roma, Genova, Venezia si sono fatte conoscere nel mondo col loro nome, a capo di territori estesi fino ad oltre i confini d’Europa. Anche altre città come Firenze, Pisa, Milano, Ferrara, per citarne alcune, hanno avuto gloria internazionale per la loro civiltà, potenza o ricchezza. Questa è una caratteristica distintiva dell’Italia, altrove non è così: la storia all’estero è di Francia, di Inghilterra, di Germania, Spagna, Russia o Stati Uniti, non di Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Mosca o New York.

LE CITTA’ STATO

L’Italia è la forza delle sue città, ma che non erano semplici città. Erano città stato. Città che avevano la funzione di veri e propri stati. Il concetto di città stato affrontato in questo testo si basa su due assunti: 1. La città stato è stata la massima rappresentazione dell’identità italiana. Fa parte del nostro DNA, ma non solo. È parte della nostra massima espressione di civiltà nei secoli. Il primo assunto è dunque che la forza d’Italia è data dalla forza delle nostre città, non viceversa.

La città stato è la forma più efficiente di gestione di una comunità nel mondo contemporaneo. Sia che si parla di veri e propri Stati, come il Principato di Monaco o Singapore, sia che si parli di città stato inserite all’interno di uno stato nazionale, come Berlino, Ginevra o Hong Kong, si tratta sempre di modelli di eccellenza, il cui successo è rappresentato soprattutto dalla capacità di attrarre talenti e risorse da tutto il mondo.

UN MODELLO IDEALE

Da questi due assunti di base si arriva alla tesi che la città stato è la forma ideale di modello di gestione amministrativa per Milano. Ideale perché ne può segnare l’affermazione su scala internazionale e perché sperimentare un modello più efficiente di organizzazione di una comunità sarà utile per l’intera Italia.

I temi trattati dal libro sono di grande interesse e di particolare attualità. Dalla crisi degli stati nazionali al mondo delle città stato, senza trascurare di approfondire le caratteristiche specifiche della regione in cui si trova Milano e i relativi vantaggi.

Perchè Milano Città Stato?





“Per poter rispondere al suo ruolo di guida e alle sue ambizioni più grandi” ci confida Andrea Zoppolato “Siamo convinti che Milano debba avere un’autonomia simile alle migliori città internazionali, tutte città stato ossia con un grande grado di autonomia. La scelta ottimale per Milano riteniamo sia diventare una città regione (in coerenza con l’art.132 della Costituzione) per poter decidere sul suo territorio, per diventare la punta di diamante dell’Italia nella competizione internazionale e per poter costituire un laboratorio di riforme innovative da estendere al resto del Paese. Milano Città Stato intende riportare al centro i cittadini per stimolarne il protagonismo e la realizzazione in ogni ambito della loro esistenza”.

Con l’entusiasmo di Andrea Zoppolato, con la sua determinazione e con la concretezza dimostrata dagli argomenti esposti nel libro, si può veramente concretizzare il sogno dei Milanesi di realizzare la prima Città Stato italiana. Non a caso Milano Città Stato ha ricevuto il 7 dicembre 2019 dal Consiglio Comunale l’attestato di civica benemerenza, primo caso di progetto di trasformazione amministrativa premiato con il prestigioso “Ambrogino d’Oro”.

Oltre ad essere il primo sito politico di Milano per numero di lettori, Milano Città Stato ora è anche un libro.

ANDREA ZOPPOLATO

Andrea Zoppolato

Dopo la laurea in Bocconi (dove ha diretto Viasarfatti, il giornale degli studenti), ha fondato Ubivis, agenzia specializzata in editoria, pubblicità ed eventi rivolti a un pubblico giovane. Dal 2003 ha messo come priorità la crescita personale, si è trasferito all’estero alla ricerca di esperienze formative, tenendo come base Berlino e specializzandosi in psicologia all’Università di San Pietroburgo. Rientrato in Italia con il sogno di contribuire a fare diventare Milano il luogo dove si vive meglio al mondo, ha ideato Vivaio e, dal maggio 2015, ha fondato madebymilan, start up innovativa a vocazione sociale che mira a dimostrare che si può produrre bene pubblico in modo economicamente sostenibile. Nel 2016 ha fondato Milano Città Stato, progetto editoriale e culturale per portare Milano all’altezza delle grandi città del mondo (www.milanocittastato.it).

ANDREA CHERCHI

Andrea Cherchi, che ha realizzato la foto di copertina, è "il fotografo di Milano". Suo il libro "Semplicemente Milano" che racconta la città attraverso le sue splendide foto, uno dei libri più venduti del genere.

La presentazione del libro

La presentazione del libro di Milano Città Stato avrà luogo il giorno 29 gennaio alle ore 18 presso la libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele, con la presenza del fotografo Andrea Cherchi (autore anche della foto di copertina).

Milano Città Stato è un progetto dell’Associazione Vivaio - Azioni per l’Italia





L i b r e r i a B o c c a d a l 1 7 7 5 - L o c a l e S t o r i c o d ’ I t a l i a

c o n i l P a t r o c i n i o d e l M i n i s t e r o p e r i B e n i e l e A t t i v i t à C u l t u r a l i



M e d a g l i a d ’ o r o d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o

G a l l e r i a V i t t o r i o E m a n u e l e I I , 1 2 - 2 0 1 2 1 M i l a n o

t e l . 0 2 8 6 4 6 2 3 2 1 - 0 2 8 6 0 8 0 6

l i b r e r i a b o c c a @ l i b r e r i a b o c c a . c o m

w w w . l i b r e r i a b o c c a . c o m