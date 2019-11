Lo spirito di EICMA esce dai padiglioni fieristici e arriva a tutta Milano

RIDEMOOD

RIDEMOOD è lo spirito di EICMA che vive in città e sul territorio: un contenitore di eventi, collaborazioni e iniziative che contaminano Milano durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo. Il cuore dell’evento espositivo più atteso al mondo per gli appassionati e l’industria di riferimento batte tra le strade del capoluogo lombardo nei sui quartieri più vivi e significativi.

Oltre le moto, oltre le biciclette, i padiglioni e gli stand, RIDEMOOD è divertimento e lifestyle. Un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti e aperto a tutti coordinato da EICMA, che racconta l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote. Qui il link al sito EICMA e qui per gli aggiornamenti

RE-EVOLUTION

GLI SCOOTERS NIU ALLA RISOTTERIA ITALIANA E DA NUDA E CRUDA

Alla Risotteria Italiana di via Moscova 50 e da Nuda e Cruda di via Legnano 18 si festeggia il grande successo degli scooters elettrici NIU in mostra nei nuovi locali di Edoardo Maggiori.

Giovedì 7 novembre, dalle 18 in poi, cocktail a tema, performance artistica e customizzazione su una moto grazie alla collaborazione con South Garage -ingresso libero e consumazione a pagamento- musica a tema e trasformativa.

RISOTTERIA ITALIANA DI VIA DELLA MOSCOVA 50

Cambia stile, forma e format ed è tutta dedicata ai risotti e al meat sushi, con prodotti di carne e terra. Due le cucine, una per i risotti e una per il sushi. L’ambiente è inizialmente lounge, con banco sushi, saletta per 50 coperti per cenare scegliendo la soluzione più adatta ai propri gusti - riso o meat sushi - da abbinare a un aperitivo al banco o in sala ordinando anche il risotto.

Il locale è in linea con i gusti del titolare, Edoardo Maggiori, appassionato di estetica e cose belle, imprenditore illuminato, che ha scelto toni caldi e avvolgenti, materiali ricercati.

NUDA E CRUDA

Tartare Bar in linea con il trend del raw food, propone piccole prelibatezze easy eating e si potrà vivere l’atmosfera che ricorda la Milano da Bere, con grande offerta di cocktail, vini, ambiente riservato a una clientela di un certo livello che cerca un luogo per ritrovarsi per l’aperitivo, la cena stile New York con drink servito al tavolo, portate veloci, condivisibili al tavolo e ambiente stile Filetteria Italiana, ma in chiave tartare bar.

GLI SCOOTERS ELETTRICI NIU

NIU, il principale fornitore mondiale di soluzioni di mobilità urbana intelligente presenta all'EICMA (stand C50 - padiglione 9) l’MGT, evoluzione biposto dell’e-scooter M+, l’NGTs Pro con ruote da 14” e UGT Pro dal design pulito e con il comodo telaio leggero con motore elettrico Bosch da 1.200 W che permette una velocità massima stimata di 45 km/h (1) e 50 km (1) di autonomia con una carica completa (85 km (1) a 25 km/h). Tutti gli scooter NIU sono costruiti in collaborazione con Bosch, Panasonic e Vodafone per creare la prossima generazione di scooter elettrici intelligenti, pensati e realizzati per i clienti europei.

(1) in fase di omologazione

I nuovi modelli sono disponibili per le prove su strada presso il nuovo flagship store di Corso San Gottardo 9 a Milano inaugurato il 5 ottobre 2019. Tel. 0236744547.

EICMA: CONCORSO VIP RACE EXPERIENCE

Il Concorso di EICMA permette di vivere la propria passione in prima fila. In palio 10 weekend Racing per assistere alle gare del 2020 in MotoGP, SBK, MXGP e in MXoN.



PREMI

MOTO GP RACE EXPERIENCE PER 2 PERSONE IN QATAR E TEXAS

MOTO GP RACE EXPERIENCE PER 2 PERSONE PER SILVERSTONE, REPUBBLICA CECA, O ARAGONA

VIP MXGP RACE EXPERIENCE PER 2 PERSONE PER SILVERSTONE, REPUBBLICA CECA, O IN ITALIA

RACE EXPERIENCE MONSTER NATIONS PACK GARA PER 2 PERSONE IN FRANCIA

SUPERBIKE RACE EXPERIENCE PER 2 PERSONE PER QUALSIASI GARA IN EUROPA

COME PARTECIPARE



Assicurati di possedere il biglietto di ingresso e aver scaricato l’APP di EICMA 2019. Entra nell’APP e registrati! Compila il form con nome, cognome, mail e per ultimo scansiona il QR Code o scrivi il codice numerico sottostante che trovi sul tuo biglietto. Inizia il tuo percorso! Nella mappa di EICMA che ti compare sono segnalati i totem posizionati in tutta la fiera con vari valori, le cosiddette "stelline". Arriva a + 105 punteggio minimo per poter partecipare al concorso.

Estrazione finale dei premi entro il 30 Novembre 2019. I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione finale. Sono esclusi i trasferimenti dalla residenza dei vincitori all’aeroporto di partenza e viceversa. Qui il regolamento completo

N.B. Le stelline si potranno cumulare solo presentandosi in fiera e avrai tempo tutto il giorno per giocare con noi! Mentre non sarà possibile cumularle anche in altre giornate o con altri biglietti. Non aspettare, vieni a EICMA e prendi più stelline possibili posizionate in tutto il quartiere fieristico (in tutte le aree interne ed esterne occupate di EICMA).