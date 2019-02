LUM School of Management sede di Milano. Si inaugura l'anno accademico

Storicamente la Faculty della Lum School of Management ha sede a Casamassima, nei pressi di Bari. Ora la nuova sede di Milano, nella settecentesca Villa Clerici, apre le proprie aule a una nuova compagine di manager, professionisti e studenti.

LA FACULTY

Composta da accademici e professionisti, la Faculty è stata selezionata per dare sostanza all'offerta didattica di Master e Corsi di Alta Formazione. Una proposta differenziata per servire tutte le tipologie di manager e professionisti, e al contempo per permettere ai giovani neo-laureati di scegliere il settore o la funzione in cui specializzarsi.

Ai tradizionali percorsi di formazione Master ed ai corsi di Alta Formazione e di Specializzazione, la Scuola affianca importanti attività di elevato valore scientifico: promuove molteplici iniziative seminariali ed importanti convegni, istituisce e realizza la “Summer School”, occasione di incontro e dibattito sui processi di innovazione aziendale, partecipa alla realizzazione di iniziative sperimentali e di ricerca con i principali attori territoriali pubblici e privati.

In questo processo di sviluppo, si vanno via via consolidando, numerosi e proficui, i rapporti con le imprese, con le Istituzioni pubbliche e le aziende sanitarie, con le organizzazioni del Terzo settore e con quelle di rappresentanza, rispetto alle quali la Scuola si propone quale interlocutore privilegiato, volto ad offrire competenze e risorse, per collaborare con il tessuto produttivo, istituzionale e culturale che quotidianamente profonde il medesimo impegno nel miglioramento e nella crescita del Mezzogiorno e del Mediterraneo.

La LUM School of Management all’interno delle sue quattro divisioni ha all’attivo proprio nella sede di Milano il master “Management delle Imprese Sociali, del Welfare e della Previdenza Sociale” diretto dal Prof. Giorgio Fiorentini finalizzato a promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze relative alle istituzioni di imprese sociali (non profit e profit) ed ETS. Membro del Comitato scientifico è Paolo Brambilla, direttore responsabile di Trendiest - www.trendiest.eu - e Partner di Consilium Impresa e Famiglia.

Inaugurazione corsi campus di Milano

Venerdì 22 febbraio 2019 - ore 10 - Villa Clerici - via Terruggia, 8 - Milano

Apriranno i lavori il Prof. Emanuele Degennaro, Magnifico Rettore dell’Università LUM Jean Monnet, il Prof. Francesco Albergo, Direttore Operativo della Lum School of Management e il Prof. Antonello Garzoni, Decano Facoltà di Economia.

L'On. Massimo Garavaglia, Sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, interverrà con una relazione su: "La prospettiva statale: tra perequazione territoriale e controllo" alla cerimonia di inaugurazione dei corsi del Campus di Milano, in programma venerdì 22 febbraio presso Villa Clerici.

Il Dott. Alessandro Galimberti, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, parteciperà in qualità di moderatore durante il dibattito.

MISWEPS. Management delle Imprese Sociali, del Welfare e della Previdenza Sociale

I nuovi sistemi di Welfare sono sempre più immaginati su una dimensione di maggiore responsabilità in chiave di efficienza, efficacia e rendicontazione, tanto da far diventare quello delle Imprese Sociali (non profit e profit) uno dei settori chiave dell’economia italiana. Vanno in questa direzione alcune innovazioni normative quali il D.Lgs.117/2017, il D.Lgs.112/2017, la L.1067/2016, il D.Lgs 254/2016 (non financial report), le PdR di ISO UNI 26.000. Anche la rilevazione ISTAT del 2017 ha evidenziato la decisa crescita del numero di imprese e dei dipendenti impegnati in questo ambito: delle oltre 336.000 istituzioni non profit, 55.196 impiegano lavoratori dipendenti (16,4% di quelle attive); il numero di dipendenti delle imprese sociali / enti non profit impegnati nel Welfare è aumentato rispetto al 2011 del 32,2%; le imprese sociali/cooperative sociali sono il 4,8% delle istituzioni e raccolgono più di metà dei dipendenti (52,8%), quota anch'essa in crescita rispetto al 2011 del 5%.

Il MISWEPS si propone al mercato come prodotto di alta formazione sul tema del management degli ETS (Enti del Terzo Settore) e delle Imprese Sociali. Il Master promuove lo sviluppo di conoscenze e competenze trasferite e declinate con riferimento al ruolo economico-sociale delle istituzioni di imprese sociali (non profit e profit) ed ETS. Tali competenze sono finalizzate all’elaborazione di teorie e strumenti operativi propedeutici allo sviluppo di concreti piani di azione “imprenditoriale” e alla formazione di Manager dell’Impresa Sociale, degli ETS ormai indispensabili per il nostro modello di Welfare.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Giorgio Fiorentini - Direttore scientifico

STRUTTURA DEL CORSO

Inizio lezioni 15 marzo 2019

Fine lezioni Gennaio 2020

Le ore di formazione sono così ripartite:

600 ore di attività didattiche strutturate, di cui:

400 ore di lezioni frontali d’aula

200 ore per esercitazioni, lavori di gruppo, progetti applicativi, workshop, ecc.

350 ore di stage presso enti, PP.AA., ed aziende italiane ed estere

550 ore di studio individuale ed elaborazione del project work

PROGRAMMA

Il Master si compone di dodici moduli con i seguenti contenuti:

Innovare e competere con l’impresa sociale e con l’ETS: strumenti operativi sulla base di un approccio gestionale in logica di imprenditorialità sociale

Il management delle imprese sociali e degli ETS: il valore aggiunto di risultato

Raccolta di risorse e fundraising dell’impresa sociale e degli ETS, nuovi strumenti sociali d’innovazione e rapporto con la PA in logica sussidiaria

La valutazione dei servizi socio-sanitari e delle attività sociali delle imprese sociali. Modelli del ritorno atteso: CEA, CBA, BACO, REPORTING / RATING (IRIS e GIIRS, SROI, approccio controfattuale)

Le risorse umane, gli assetti organizzativi e l’innovazione sociale

Il rapporto pubblico/privato: tendenze (outsourcing), attori (non profit e profit), regolazioni (appalti, PPP, ibridazioni ecc.), divisione e/o complementarietà delle funzioni)

Integrazione socio sanitaria: le dinamiche evolutive della sanità, della assistenza cash & in kind, della long term care

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Corporate Social Responsibility e responsabilità sociale d’impresa

Il bilancio sociale: tecniche e aspetti fiscali

Dal mutualismo al welfare state. Il sistema previdenziale oggi

I soggetti del welfare integrativo (assicurativo, contrattuale, aziendale e mutualistico) e la presenza nel sociosanitario.

TOTALE 1500 ORE

DESTINATARI

L’ammissione al Master è subordinata al conseguimento di una laurea di I livello, diploma universitario o laurea di II livello o titolo di studio estero equipollente, in discipline economiche, tecnico-scientifiche e quantitative, giuridiche, umanistiche e socio-politiche. Possono partecipare alla selezione anche coloro che sono candidati a conseguire il titolo di studio richiesto, a condizioni che conseguano tale titolo entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2017-2018 (marzo 2019). Tali candidati saranno ammessi con riserva e potranno perfezionare l’iscrizione al Master solo successivamente al conseguimento del titolo.

CREDITI FORMATIVI

Il Master consente l’acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

L’acquisizione del titolo di Master consente l’iscrizione al II anno della Laurea Magistrale in Economia presso l’Università LUM Jean Monnet.

FREQUENZA

La frequenza è obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni.

CONTATTI

Email: postgraduate@lum.it

Tel.: 080 6978224; 080 6978204

Fax.: 080 4577950

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

È prevista una riduzione del 10% per i laureati dell’Università LUM Jean Monnet.

Il Master è finanziabile con il programma di borse di studio “Pass Laureati” della Regione Puglia.

È stata sottoscritta tra Lum School of Management e Deutsche Bank una convenzione per il finanziamento a copertura della quota di iscrizione del Master.

Con Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 , “Spesa massima corsi di istruzione per le Università non statali di cui all’art. 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, il Ministero dell’Università ha reso noti gli importi detraibili da indicare nelle dichiarazioni 730 o nel Modello UNICO. La spesa massima riferita agli studenti iscritti ai master di primo e secondo livello è pari ad € 1.800.

Francesco Manfredi

Il pro-rettore Francesco Manfredi ribadisce: “Il nostro obiettivo è riuscire a creare figure professionali in grado di rispondere alle richieste del mercato, per questo lavoriamo in sinergia con Enti, aziende e multinazionali – spiega Francesco Manfredi Prorettore con delega alla formazione manageriale e Direttore della School of Management dell’Università Lum – da due anni siamo partner di Google in Puglia in un acceleratore territoriale per lo sviluppo internazionale della filiera. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dello sviluppo economico che esporteremo a breve anche in Lombardia”.

Un filo diretto dunque tra università ed imprese che sembra dare i suoi frutti collocando la LUM tra le università a maggiore riscontro occupazionale. Secondo i dati del rapporto 2018 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati italiani realizzato dal Consorzio Alma Laurea su un bacino di 620 mila laureati in Italia, la Lum Jean Monnet risulta essere leader nel posizionamento dei propri studenti che non solo trovano lavoro rapidamente, ma sono anche meglio retribuiti. Il grado di soddisfazione per il percorso universitario raggiunge il 95%, mentre il dato che emerge è che al termine del biennio magistrale l’86 per cento dei laureati magistrali biennali del 2016 è occupato, oltre venti punti percentuali in più della media nazionale che si attesta al 64,9%, mentre il primo guadagno netto mensile è di 1360 euro a fronte di 1028 della media nazionale.