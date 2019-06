Lusso, raffinatezza e discrezione a Cannigione nel nuovo Grand Hotel 5 stelle

Grand Hotel Cannigione

Ha aperto i battenti il 21 giugno il nuovo Grand Hotel Cannigione, 5 stelle in una location da favola, con spa e servizi di assoluta eccellenza, uniti alla tipica accoglienza sarda e a una cucina da sogno. Questo in sintesi quello che il nuovo hotel offrirà a chi cerca una vacanza, o anche solo un weekend, all’insegna del relax e del benessere, dello stile ma anche della discrezione, in questo angolo incantato della Sardegna settentrionale affacciato sul golfo di Arzachena, nato come villaggio di pescatori e oggi esclusivo borgo nel cuore della Costa Smeralda, a pochi chilometri da Porto Cervo e comodamente raggiungibile dall’Aeroporto e dal Porto di Olbia.

Eleganza, servizi di alto livello e relax a due passi dal mare

L’hotel, che dista solo 400 metri dalla spiaggia dove una piattaforma privata è a disposizione degli ospiti, ma conferma la sua presenza anche sulla spiaggia di Liscia Ruja grazie ad uno stabilimento attrezzato, è immerso in un contesto naturale spettacolare, avvolto nei colori e nei profumi della macchia mediterranea. Dispone di 52 camere (di cui 4 suite) distribuite su tre piani, spaziose, elegantemente arredate e impreziosite dagli splendidi marmi di Orosei, tutte dotate di ogni comfort, per rendere il soggiorno il più piacevole possibile.

Le stanze situate a piano terra hanno accesso diretto alla grande piscina, mentre quelle ai piani superiori, con balconi o terrazze private, godono di un’impagabile vista sul golfo. E se sole, mare e spiaggia non dovessero bastare, la raffinata Spa con sauna, bagno turco, docce emozionali, cabine per trattamenti estetici e massaggi e Spa Suite privata è il luogo ideale, intimo e ricercato, dove ritrovare il benessere per il corpo e la mente.

E ancora, per chi poi non può rinunciare all’attività fisica neanche in vacanza, l’area fitness all’aperto fronte mare, attrezzata con macchinari Technogym e personal trainer su richiesta, offre la possibilità di mantenersi in forma in ogni momento della giornata, godendo di un panorama mozzafiato. Completano la vasta gamma di servizi offerti agli ospiti, le attenzioni speciali di parrucchiere, estetista e make-up artist, disponibili presso l’hotel, e la possibilità di usufruire di consulenze mediche specialistiche.

Appagare i sensi, anche a tavola

Il ristorante La Pitrizza è un altro dei fiori all’occhiello del Grand Hotel Cannagione, dove vivere una vera e propria esperienza sensoriale completa. I menu dei nostri Chef richiamano, infatti, la tradizione sarda – gli ingredienti sono tutti di prima qualità, freschi, di stagione e del territorio – ma lasciano spazio anche a interessanti rivisitazioni in chiave gourmet e a ricette della cucina etnica e internazionale, per venire incontro a tutti i possibili gusti dei propri ospiti. Il bar a bordo piscina offre, invece, aperitivi e piccoli snack tutto il giorno fino a tarda notte.

“Qui troverete: la raffinatezza, l’eleganza e l’ospitalità sarda, ma senza eccessi - dice il Direttore Lia Anzalone - siamo il primo 5 stelle di Cannigione, a pochi passi dal glamour della Costa Smeralda e dalle spiagge cristalline del Nord della Sardegna.”

Cosa vedere nei dintorni

Il borgo di Cannigione è la meta ideale da cui partire per una serie di visite del territorio circostante: dall’ampia laguna di Padula Saloni, habitat naturale di molte specie di uccelli acquatici, ideale per gli appassionati di birdwatching, alle tante calette di sabbia bianca e acqua cristallina, poco affollate anche in agosto e raggiungili attraverso sentieri che scendono al mare tra corbezzoli, lentischi, cisti, mirtilli e rosmarini selvatici.

Da Cannigione inoltre una gita in barca al vicino arcipelago della Maddalena e alle altre isole della zona è d’obbligo: Caprera, Santo Stefano, Budelli, Razzoli meritano sicuramente una visita. Chi, infine, ha voglia di cultura e storia, può optare per un tour tra i siti archeologici a sud di Cannigione, nei pressi di Arzachena: dal museo a cielo aperto tra il nuraghe Albucciu, al tempio di Malchittu, interessante modello di architettura religiosa nuragica, o ancora la vicina tomba dei Giganti di Coddu Vecchjiu.

Per informazioni e prenotazioni

Grand Hotel Cannigione

Via Monti Corru - Cannigione

07021 Arzachena (SS)

Tel. 0789.88156

Mail: booking@ghcannigione.com

https://www.grandhotelcannigione.it

Apertura da giugno a ottobre