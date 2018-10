Mani in Pasta, una realtà in crescita a Milano apre il suo terzo locale

Andrea Villani, 42 anni di Milano, è l’ideatore di Mani in Pasta, pizzeria che ha già aperto due punti vendita a Milano:

- nel 2014 in via Padova 205

- il 6 dicembre 2016 in via Pisacane 47

"L’obiettivo è aprire altre due pizzerie a Milano e poi valutare l’espansione nel resto d’Italia e all’estero, passando prima da Londra" dice Andrea...

Alle parole seguono i fatti: Villani, affiancato nell'apertura di via Pisacane da Redi Shijaku (cliente dapprima affascinato dal mondo dell'alimentazione sana e salutare e seguace delle linee di pensiero di Pharmacy, brand di oltremanica, che associa una cucina salutare e divertente ad ambienti piacevoli e di design), a fine novembre aprirà assieme al socio il nuovo locale di Mani in Pasta in viale Monza al 258, con oltre 500mq di spazio al coperto ed altrettanti all'aperto, ed un giardino riservato ad ospiti e clienti.

PIZZE E BIRRE ARTIGIANALI

Nel locale saranno presenti aree lounge, verranno proposte pizze gourmet e sfiziose, accanto a degustazioni guidate di pizze e birre artigianali.

Fra queste segnaliamo la “Mezza S”, beverina, caratterizzata da soli 3,5° di gradazione alcolica, abboccata ed adatta anche ad accompagnare una pizza a pranzo per non appesantire il pomeriggio a seguire. Questa etichetta è il prodotto sviluppato appositamente per Mani in Pasta a suggellare la partnership con il Birrificio Milano, del quale si trovano anche altre birre in degustazione.

Sarà presente anche una curatissima lista di vini, che oltre ad essere proposti a pranzo e cena, saranno oggetto di degustazioni guidate organizzate nel nuovo locale.

LA PIZZA COME LA DESIDERI

"L'impasto è il risultato di una lunga selezione di farine di qualità superiore, prodotte da antichi mulini a pietra, sapientemente miscelate fino ad ottenere una ricetta unica. Acqua, farine pregiate, sale e lievito madre, sono gli ingredienti che formano il nostro impasto esclusivo che viene lasciato riposare per almeno 72 ore. Il risultato è una pasta dal gusto unico ad elevatissima digeribilità" dichiara con orgoglio Andrea Villani.

Non mancherà infatti nel nuovo locale la consueta cura nella scelta di materie prime ed ingredienti selezionatissimi, per offrire ai clienti sempre una pizza fatta con la cura che contraddistingue la tradizione di Mani in Pasta: sarà sempre possibile quindi comporla secondo i propri gusti, così come sarà possibile, nella lounge del nuovo ristorante o in serate-evento, sperimentare e lasciarsi guidare in incursioni culinarie ed abbinamenti affascinanti, che varieranno durante le stagioni ed a seconda dei vini e delle cantine proposti per aperitivi e cene gourmet facendo scoprire, a chi aderirà, le sfaccettature della pizza più raffinate e golose.

Lo spazio, arredato in stile industrial e con cucina a vista, sarà disponibile anche per eventi e feste, con musica e djset ad accompagnare gli ospiti, 365 giorni all'anno, sia a pranzo che per cena.

Nel pieno stile Mani in Pasta!

L'ufficio stampa è curato dalla bravissima Francesca Lovatelli, che è una delle più appassionate estimatrici delle ricette proposte da Mani in Pasta.