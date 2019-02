Medicina e sicurezza sul lavoro. Defiscalizzazione e premio INAIL

Nel corso del forum HR LAB Human Capital “Lavoro, opportunità, benessere: la sfida”, svoltosi lo scorso 7 febbraio a Milano presso la School of Management dell’Università Lum si sono succeduti fra i relatori figure di spicco del mondo accademico ed imprenditoriale che hanno portato esperienze e nuove strategie per rendere più performante il percorso accademico e più rapido l’inserimento nel mondo del lavoro. Ma si è anche andati oltre, coinvolgendo gli imprenditori e i managers presenti in argomenti di particolare interesse e di immediata applicabilità. E’ il caso del prof. Pasquale Mario Bacco che ha affrontato un tema decisamente significativo.

LA DEFISCALIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLA MEDICINA E SICUREZZA SUL LAVORO

UN RISPARMIO ENORME PER LE AZIENDE, MA POCO UTILIZZATO.

Pasquale Mario Bacco

Pasquale Mario Bacco è un medico legale e medico del lavoro. Insegna “Igiene del lavoro” presso la facoltà di Economia e Commercio dal 2012 e in qualità di CEO di Meleam S.p.A., terzo gruppo italiano nel settore medicina e sicurezza sul lavoro, collabora da anni con la School of Management dell’Università Lum Jean Monnet. E' medico legale di varie procure, dà supporto alle indagini dei Carabinieri. E' vegano ed animalista.

Professor Bacco, nell'ambito della medicina e sicurezza sul lavoro, quale è l'opportunità più concreta che hanno le aziende per ridurre il carico fiscale?

L’INAIL prevede una sensibile riduzione per uno dei costi più elevato che le aziende hanno e precisamente i contributi da versare mensilmente (cosiddetto premio annuale INAIL). La riduzione non è limitata da un budget; in pratica chiunque ne abbia i requisiti immediatamente ne benificia. Inoltre non prevede un pagamento che poi viene rimborsato; la riduzione si concretizza con una diminuizione del versamento da effettuare. Quindi condizioni ideali; eppure per poca conoscenza questa pratica è utilizzata pochissimo rispetto agli aventi diritto.

Questa riduzione è possibile per tutte quelle aziende che, facendone opportuna richiesta compilando la relativa domanda, dimostrino di ottemperare agli adempimenti in sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e soprattutto di aver effettuato interventi di miglioramento delle stesse condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

Quale è la differenza tra il modulo OT20 ed il modulo OT24?

Il modulo OT20 deve essere compilato dalle aziende entro il primo biennio di attività, il modulo OT24 è applicabile, invece, alle aziende sorte da più di due anni.

Quali sono i requisiti per accedere?

Avere regolarità contributiva ed assicurativa

Rispettare la normativa cogente decreto legislativo 81 del 2008 e smi.

Miglioramenti in sicurezza sul lavoro tali da raggiungere un punteggio minimo indicato dall'INAIL.

I tempi di richiesta?

E' molto importante rispettare le scadenze. La domanda deve essere compilata e inoltrata, solo per via telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24” disponibile nei Servizi online presente sul sito www.inail.it solitamente entro il 28 Febbraio di ciascun anno.

Che percentuale di riduzione del tasso di tariffa viene applicato alle aziende?

In caso di società nate entro il biennio precedente, la percentuale di riduzione della contribuzione è pari al 15%. In caso di aziende sorte prima del biennio la percentuale di riduzione è funzione del numero di lavoratori anno del periodo secondo la seguente specifica: fino a 10 lavoratori/anno, la riduzione sarà del 28%, da 11 a 50 lavoratori/anno la riduzione sarà del 18%, da 51 a 200 il 10% e oltre 200 lavoratori/anno la riduzione sarà del 5%.

L’INAIL effettua la verifica dei requisiti, indicando per ciascun intervento, con estremo dettaglio, la documentazione probante che le aziende devono allegare al fine di ottenere il punteggio assegnato all’intervento medesimo.

Facciamo esempi pratici. Quali sono gli interventi migliorativi possibili?

Gli interventi possiamo suddivederli in cinque grandi gruppi:

• Interventi di carattere generale: ad esempio adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza certificato BS OHSAS 18001:07; adozione di un Sistema di responsabilità sociale secondo la norma SA 8000, etc;

• Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale: ad esempio realizzazione di modelli di rendicontazione di responsabilità sociale asseverati da parte di ente terzo;

• Interventi trasversali: ad esempio effettuazione di riunione periodica per aziende fino a 15 lavoratori, raccolta ed analisi dei quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale, applicazione di procedure per la selezione dei fornitori di servizi secondo criteri basati anche sulla salute e sicurezza sul lavoro, in aziende fino a 50 lavoratori applicazione di una procedura per la verifica dell’efficacia della

• Interventi settoriali generali: ad esempio adozione o mantenimento di un sistema di gestione conforme a Linee di indirizzo SGSL –AS Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio oppure adozione di un codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto ai sensi della Delibera numero 14/06 del 27 giugno 2006 del Ministero dei Trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della Delibera 18/07 del 26 luglio 2007 del Ministero dei Trasporti;

• Interventi settoriali: ad esempio interventi per la prevenzione del rumore, per la prevenzione del rischio stradale, per la prevenzione del rischio da lavoro in solitario.

