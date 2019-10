Mercoledì fritto da Tàscaro, il vero bàcaro veneto a Milano

Ogni settimana scopriamo una ricetta della nonna grazie a Sandra Tasca, da sempre appassionata di buon cibo e consulente di ristorazione.

Ma c'è di più. Tutti i giorni al Bàcaro di Sandra Tasca c’è qualche novità. A pranzo dalle 12.30, all’ora dell’aperitivo dalle 18 in poi, a cena fino a tardi: Sandra non si ferma mai. Tàscaro, in via Sirtori 6 a Milano.

MERCOLEDI' FRITTO

E ogni mercoledì in più c’è il fritto della tradizione veneta, grazie alle ricette della nonna di Sandra. Per il MERCOLEDÌ FRITTO di questa settimana, ad esempio, torna a grande richiesta il Tàscaro in pastella, questa volta in versione vegetariana:

• Crema di radicchio di Chioggia

• Sedano rapa arrosto

• Formaggio Morlacco



Serve dire di venire a provarlo? #tascaro #spritzombrecicheti #bacaro

IL BUSINESS LUNCH

Ma quanto vi sono piaciuti i bigoli con il sugo d’anatra di questa settimana? Ogni giorno potete trovare diversi gustosissimi primi piatti fuori menù, cosa aspettate a venire ad assaggiarli tutti!!?

Sandra Tasca

“Il nostro Business Lunch è differente...” dichiara Sandra Tasca “ad esempio … Tagliatelle ai Finferli. Mettiamo da parte le tristi pause pranzo con piatti riscaldati al microonde, coccoliamoci un minimo, il costo è identico. Piatto + Acqua e caffè a 10 euro. I nostri clienti ne sono entusiasti”.

LA CARD ESCLUSIVA

D’altra parte è un piacere sedersi in un ambiente così carino. In più ogni settimana fa capolino qualche bella novità…

Avete già ricevuto l’esclusiva Card per il Business Lunch? 10 business lunch e l'11esimo è in omaggio! Da oggi la Card non è solo riservata ai clienti più fedeli, ma … è disponibile anche per i nuovi clienti! Proprio una bella idea.

L’APERITIVO

Tutti i giorni dalle 18 in poi Tàscaro vi attende con la tradizione veneta di spritz e cicchetti. L’aperitivo del venerdì? Assolutamente da Tàscaro, dove potete scegliere tra ben sette varianti di Spritz!

Provare per credere!

TASCARO

Una cucina autentica che spazia tra cichéti, spritz e suggestioni contemporanee.

Con Tàscaro, il primo bàcaro nel cuore di Milano che rivisita un simbolo della cultura veneziana attraverso un format di nuova generazione, i sapori della Laguna de Venesia e il suo DNA gastronomico sono ormai parte integrante dell’elegante e multietnico quartiere di Porta Venezia.

Cucina, prodotti, team e design: tutto parla di questo territorio con l’obiettivo di far rivivere la sua atmosfera e i suoi sapori veraci con un piglio contemporaneo. Si parte da un attento recupero delle ricette della nonna curato negli anni dalla fondatrice Sandra Tasca, da sempre appassionata di buon cibo e da diversi anni consulente nell’ambito della ristorazione, che annovera nel suo curriculum format di successo come Al Mercato e The Botanical Club oltre ad importanti realtà di riferimento nell’ambito panificazione, pizzerie e lievitati.

SANDRA TASCA

“Quando ho deciso di aprire Tàscaro la mia idea è stata quella di celebrare una cucina dai sapori genuini, quelli che ricordano i pranzi della domenica in famiglia. Ho recuperato i vecchi ricettari delle donne di casa selezionando le preparazioni più significative" ci confidava qualche mese fa con una punta d'orgoglio Sandra Tasca, l'ideatrice del primo "bàcaro veneziano a Milano", cui ha dato il proprio nome, con una bella sintesi fra le parole Tasca e bàcaro.

I sapori della tradizione tra cichéti, Tàscari, ombrete e differenti varianti di spritz.



Il menu di Tàscaro è una sintesi di sapori che hanno saputo tramandarsi nel corso degli anni, ma soprattutto una rilettura di piatti regionali in chiave contemporanea e dinamica da mangiare sul posto o a casa. Le proposte, tutte disponibili in piccole porzioni (appunto, cichéti), e d’asporto, raccontano le ricette della laguna attraverso un’attenta ricerca delle materie prime del territorio.

CICHETI E TASCARI

Il menù si divide tra cichèti e Tàscari, simbolo del locale che rappresenta l’evoluzione 2.0 del classico tramezzino veneziano: un bocconcino a mezza luna, dalla caratteristica forma panciuta e a sorriso, realizzato in collaborazione con la veneta Aurora Zancanaro del micro panificio milanese LePolveri, che ha creato un impasto a base di farine vicentine biologiche selezionate, di tipo 1 e semintegrali. Disponibili in molteplici varianti, i Tàscari sono farciti con sughi e ingredienti del territorio come i moscardini in umido, i fagioli in salsa alla veneta e il baccalà alla vicentina.

GLI SPRITZ

Diversi gli spritz con cui abbinarli: proprio come avviene in un autentico bàcaro è disponibile la variante con vino e selz, Aperol, Campari, Select e Cynar. Per chi invece ama l’amaro, il consiglio è di degustare un rinfrescante Leone, cocktail pre dinner tipico di Bassano del Grappa dalle caratteristiche molto particolari, costituito da distillato di ginepro, vino aromatizzato, aromi naturali, erbe aromatiche e zucchero, con gradazione alcolica di soli 20 gradi, che inizia a riscuotere sempre maggior successo anche fuori sede.



Immancabile in carta un vero status symbol dell’aperitivo veneziano come l’ombreta, che in dialetto significa appunto bicchiere di vino proposto nel tipico formato da osteria che rappresenta un vero rituale di fine giornata per gli abitanti della città.

CICHETI VENETI, MA NON SOLO

Oltre ai cichéti veneti come sopressa, polenta e schie, ecco i tipici gamberetti della laguna, e sfiziose polpettine di carne. Quotidianamente saranno proposti svariati piatti cult, interpretati con tocco eclettico e mano leggera. Per chi vuole fermarsi a cena, o farsi un aperitivo lungo, i must saranno il baccalà mantecato, il fegato alla veneziana, la zuppa di trippa, le seppie in nero con polenta bianca e le sarde in saor più qualche piatto a sorpresa.

La cantina è in sintonia territoriale con il menu e prevede una selezione sapiente di un numero di etichette particolarmente espressive del DNA regionale e capaci di esaltare al meglio il campionario di specialità venete proposte dal locale.

Un bacaro di moderna concezione tra arte, design e identità veneta.



L’interior design del locale è stato firmato dall’architetto Elisa Pascotto dello studio Unreal Architects e docente per corsi di alta formazione di design d’interni nel mondo ho.re.ca, che con Sandra Tasca condivide radici venete e passione per il mondo della ristorazione.

L’interior design del locale punta a far emergere anche a livello visivo lo spirito e la dimensione conviviale tipica di questi luoghi attraverso un’architettura sapiente che rievoca il fascino delle calli veneziane e un’attenta ricerca sui materiali con ampio uso di gres porcellanato, legno e ferro.

Un'ombreta de vin da Tàscaro, in via Sirtori 6 a Milano. Telefono: 02 4770 1682