Michela Golia. "Storie di una bambina precoce". Casa Editrice Albatros il Filo

Michela Golia racconta la vita di una donna attraverso l’alternanza di punti di vista, il flashback e il flashforward. Tali espedienti permettono al lettore, grazie anche alla brevità del testo, di dare sfogo alla propria immaginazione, colmando le ellissi temporali presenti.

Le storie della famiglia di origine, le vicende amorose e la morte degli affetti più cari sono incorniciate da una poesia di inizio e una di fine perché, come dice l’autrice, “…cominciare e terminare un romanzo non è affatto facile, come le relazioni del resto, e la poesia mi ha permesso di superare questa difficoltà”.

INCONTRO CON IL PUBBLICO

Michela Golia incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo libro sabato 23 novembre 2019 dalle 15.00 alle 19.00 al Mondadori Megastore di Via Marghera 28 a Milano; inoltre, lunedì 9 dicembre alle 20.30, la libreria Verso di Corso di Porta Ticinese 40 ospiterà la presentazione ufficiale del libro.

Storie di una bambina precoce

“Storie di una bambina precoce” è il primo romanzo di Michela. La giovane scrittrice è nata a Milano. Dopo il diploma di Liceo Classico, si laurea in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano. Durante gli anni di studio collabora con diverse associazioni culturali e nel 2016 scrive per “Nuova Antologia”. Nello stesso anno apre in Brianza un centro linguistico dove insegna italiano e inglese.

“Credo sia difficile prendere le distanze dalla propria vita quando si scrive” - sottolinea Michela - “il valore della scrittura è commisurato all’importanza che hanno per me le parole. Ognuna ha un peso specifico”.

Ogni scrittore vuole lanciare un messaggio quando scrive, il suo qual è?

“Bisogna sempre mettersi nei panni degli altri, non esiste una sola, assoluta e indiscutibile verità. È necessario considerare il punto di vista degli altri. Nel mio romanzo ci sono voci narranti che si intrecciano e ciò al fine di dimostrare la relatività delle esperienze”.

Il romanzo è breve, un soffio delicato che inizia e finisce con una poesia, veri capolavori emotivi.

Chi sono le bambine precoci del titolo?

Michela Golia

“Sono le donne, alle quali spesso viene chiesto di fare meglio, prima e di più per ottenere un determinato risultato”

Nel libro si parla dell’inesistenza del “caso”: per Michela, infatti, tutto dipende dalla volontà individuale “perché felicità e volontà sono due facce della stessa medaglia”.

La Golia ha da poco iniziato a scrivere un secondo volume: dopo le “Storie di una bambina precoce”, darà voce ad altre figure femminili, mostrando non solo la relatività dei punti di vista ma anche quella del tempo.