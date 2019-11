Michele Ficara Manganelli al BlockchainTalk parla di “Branded & Love Currency”

In una recente puntata di Forbes Tv Blockchain & Co. Michele Ficara Manganelli è stato invitato a parlare approfonditamente della nascita, sviluppo ed applicazioni concrete della Branded Currency come nuovo veicolo per la fidelizzazione e la loyalty moderna.

La Branded Currency o più semplicemente Moneta Aziendale permette all’azienda di creare un potente strumento di loyalty verso la propria clientela unitamente alla realizzazione di una ingente riserva di valore pari al totale delle monete “coniate”.

BRANDED & LOVE CURRENCY

Michele Ficara Manganelli è al BlockChainTALK mercoledì 27 novembre a partire dalle ore 9. Per l’edizione del 2019 dell'ITforum Milano è stato scelto il Palazzo delle Stelline come location dell’evento. Ad annunciare la sua partecipazione al BlockChainTALK in veste di speaker ufficiale c’è Michele Ficara.

A partire dalle ore 9 sarà possibile accedere all’interno di ITforum. Più di 50 stand, numerosi relatori e una novità: il BlockchainTALK, uno spazio interamente curato da Elysium School e fortemente voluto dall’organizzazione di ITForum dove si raccoglieranno, per evento, i nomi più influenti nel mondo della Blockchain e delle cryptovalute in Italia.

STABLECOIN

Praticamente sostituendo la valuta tradizionale con la propria moneta aziendale, sotto forma di stablecoin, legata alla valuta fiat di riferimento del Paese e garantita dal sottostante prodotto dell’azienda che ne assicura la spendibilità nel corso degli anni, l’azienda riesce a trasmettere grande valore ai propri clienti senza disperdere risorse economiche e riducendo drasticamente i costi di comunicazione e advertising ed i soldi spesso sprecati nelle attività di influencer marketing.

MICHELE FICARA MANGANELLI

CEO e Fondatore di Novaretis società svizzera con sede a Lugano specializzata nella consulenza strategica per la realizzazione di ICO, Michele Ficara Manganelli è Membro del Direttivo della Associazione Europea (socia Inatba) Italia4Blockchain con delega per lo sviluppo dei rapporti in Svizzera con le Associazioni relative al mondo Blockchain.

E’ stato Founder & Advisor di numerose ICO elvetiche di successo operando principalmente come Token Economist specializzandosi nella creazione di nuovi modelli sostenibili di Tokenomics.

E’ da oltre 15 anni Direttore Editoriale di assodigitale.it storica Testata Editoriale Digitale fondata nel 2004. È tra le più seguite in Italia sui temi emergenti della rete Internet, con un particolare focus sulle criptovalute e sulla vita digitale in generale.

TRENDIEST



Paolo Brambilla Paolo Brambilla

Trendiest è la redazione di economia, moda, stile, tendenza e lifestyle che insieme ad Assodigitale anticipa il racconto degli ultimi trend dei settori più glamour. Seleziona e propone le notizie innovative più trendy ogni giorno dedicate ad un target giovane, esigente, colto e raffinato. La prima fonte completa e affidabile di breaking news targettizzate. Trendiest è una testata registrata, diretta da Paolo Brambilla, giornalista economico e finanziario, e si sta sviluppando in alcune aree specifiche: Economia e Finanza, Fashion, Salute e Benessere, Tecnologia, Cultura e Alta Cucina. Dispone di una redazione milanese ed internazionale sempre attenta alle novità che caratterizzano il mercato dell'eccellenza in tutte le sue forme e sfaccettature. Trendiest significa un prodotto editoriale di gran classe e sempre aggiornato con le nuove tendenze di mercato.