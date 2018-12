Milano. A Capodanno il Just Cavalli lancia un Grande Party: tema Grande Gatsby

Il locale sarà allestito a tema in stile anni '20. Dopo il red carpet ci si potrà fare immortalare al photo call con dress code a tema dalle ore 19,30.

I performers all'interno del locale delizieranno il pubblico presente. All’esterno ci sarà uno spettacolo pirotecnico per celebrare l’arrivo del Nuovo Anno. Tra le altre novità, è previsto anche un menu vegetariano, per tutti coloro che non amano la carne.

GALA DINNER

Dalle ore 20,00 gala dinner con musica live. Dalle 23,30 Club Party e balli fino a tardi.

280 euro a testa cena.

Just Cavalli, che, per il terzo anno consecutivo, ha celebrato la vittoria come miglior club italiano, Best Italian Club, ha presentato, durante una serata esclusiva, il menu invernale, con piatti a base di tartufo bianco, sino a fine gennaio, come l'uovo poché, o signature Cavalli style, selezione di tartare e pesce crudo freschissimo, o cappelletti alla spigola con brodetto di crostacei, gamberi rossi e caviale di salmone, il filetto di triglia, carciofi freschi, capperi, olive taggiasche e bisque di crostacei, o le New Zealand costolette di agnello, con patate alle erbe e marmellata bio di lamponi.

NUOVA TENDENZA GIN ARTE

Durante la cena, come da tradizione internazionale, la tendenza è quella di sorseggiare un drink, come Arte del Negroni, una variante del classico Negroni, ma a base di Ginarte. Tutta la settimana è possibile partecipare alle serate eleganti del locale, dal Lunedì alla domenica, spaziando dalla musica happy house del mercoledì, "Super Jungle", al Giovedì "Marmalade" con le hit del momento, dal sound revival e commerciale del Sabato Just Dance, all'hip hop della Domenica Special Sunday, solo per fare qualche esempio, incontrando personaggi famosi, dj noti a livello mondiale, che si esibiscono in console, influencer, star della musica, top model.

Just Cavalli si prepara alle Feste e sarà aperto sia il 24 sia il 25 con cene e allestimenti a tema e per il 31 è prevista la festa più glamour della città, dedicata al Grande Gatsby, con red carpet, foto, gala dinner, party, fuochi d'artificio, allestimento a tema e danze sino a tardi, tra eleganza, lusso e pubblico italiano e internazionale che celebrerà l'arrivo del 2019.

Prenotazione consigliabile: tel. FPS +39- 392-1267730 oppure ristorante +39-02-311817