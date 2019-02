Milano Fashion Week, al Just Cavalli evento speciale “From Capri with Love”

Il 21 Febbraio, in occasione della Milano Fashion Week, un altro evento speciale al JustCavalli, dal titolo “From Capri with Love”, dinner show durante il quale si canterà e ballerà, tutto organizzato dal famosissimo locale Anema e Core di Capri con la mitica famiglia Lembo ricordando le notti mondane Capresi del vero regno della vita notturna della famosa isola. Special Dinner Show and singing con Gianluigi Lembo, eletto personaggio dell’anno 2018 da Capri Press.

GIANLUIGI LEMBO

Il giovane chansonnier caprese, figlio d’arte, cresciuto a pane e taverna, ricalca le orme del padre Guido e mette in luce tutte le sue capacità artistiche e manageriali, portando in tournè l’anima di Capri con l’Anema e Core band. Anche nel 2018, è stato il protagonista delle notti capresi, anfitrione di tanti vip che nell’estate trascorsa, più che mai, hanno affollato l’antro canoro della movida isolana, meta del gotha dei vacanzieri internazionali.

I PERSONAGGI DELLO SHOW BIZ

A scatenarsi sulle note di Gianluigi e Guido sul palco dell’Anema e Core band tantissimi personaggi dello showbiz: da Jennifer Lopez, Michelle Rodriguez, Leo Di Caprio, Camila Morrone a Matthew McConaughey tra i divi di Hollywood, per passare alle star dello sport NBA da LeBron James a Magic Johnson, fino ai campioni del calcio italiani da Francesco Totti, Hernan Crespo, Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro a Dries Mertens, solo per nominarne alcuni.

Non sono mancati all’appello della Taverna dei vip gli storici habitué, come Fiona Swarovski, Diego Della Valle, Luca Montezemolo, Lapo Elkan, Caterina Balivo, diventati nel corso di circa 25 anni, amici affezionati della famiglia Lembo. Ma l’estate caprese per Gianluigi è continuata con la sua tournée in Italia e all’estero, partita al Theodorvs di Brindisi e passata per la sede capitolina del Raspoutine, per poi volare nella Manhattan del deserto da Luigia a Dubai, tra le eccellenze del made in Italy, e ritornare a Dicembre a Napoli da Rosolino, sul romantico lungomare di Santa Lucia. Gianluigi Lembo e l’Anema e Core band hanno animato le ultime notti dell’anno per i divi e producer di Capri Hollywood, insieme ai tanti vacanzieri che hanno scelto di brindare al 2019 allo scadere della mezzanotte di San Silvestro, proprio nella taverna più in d’Italia.

CAPRI PRESS

Quest’anno il simbolico riconoscimento di Capri Press, l’agenzia di stampa e comunicazione isolana da oltre trent’anni, è andato al talentuoso Gianluigi Lembo, personaggio dell’anno 2018 per aver incarnato, da artista e manager, alla soglia dei 40 anni, la filosofia che ha fatto nascere l’Anema e Core, la taverna in cui regnano la tradizione, il divertimento, l’amicizia e la buona musica.