Milano Fashion Week. "Un Principe in cucina" allo spazio Hyper Room

Un “Principe in cucina” in occasione della Milano Fashion Week

di Letizia Dehò

Appunti di un aristocratico cuciniere siciliano del XXI° secolo

Per l’ultimo giorno della Milano Fashion Week lo showroom Hyper Room (Corso Venezia, 6) ha ospitato un evento dal sapore principesco in cui moda, cibo, design e tecnologia si sono trovati insieme in uno stesso spazio. L'evento è stata anche l'occasione per presentare alla stampa un gustoso libro sulle più ricercate ricette della tradizione culinaria siciliana.

Made in Italy

Gioielli, borse, abiti, cappotti, scarpe … sono esposti in un contesto davvero particolare in cui l’Urban style si fonde in modo impeccabile con le antiche colonne del ‘400: una dicotomia che racchiude la straordinaria caratteristica della città di Milano di coniugare il passato con il presente, la tradizione con la modernità. L’evento ha visto non solo il trionfo di Milano, ma anche di tutta Italia: il Made in Italy è stato celebrato attraverso i prodotti culinari e i marchi di moda delle aziende esposte.

Hyper Room

Hyper Room è uno spazio molto innovativo nato poco più di tre anni fa: è il primo showroom fisico e virtuale che propone un nuovo modo di approcciarsi al futuro della vendita. “Il concetto è di portare i prodotti dal produttore al consumatore cercando di abbattere quei passaggi ridondanti che aumentano i costi della merce (rigorosamente made in Italy). Ma con la proposta di questo spazio c’è anche l’intento di creare sinergia tra le aziende di moda, arredamento, food e beauty in modo tale da aumentare le possibilità di vendita e comunicazione” sono le parole di Chiara Carradori, proprietaria e fondatrice di questo showroom.

Chiara Carradori

In un evento sapientemente organizzato per la stampa da Francesca Lovatelli Caetani, in occasione della settimana della moda, sono stati esposti un total look donna e uomo, tutto personalizzabile utilizzando anche una tecnologia particolare: per esempio le scarpe leggibili da un configuratore che Chiara Carradori ci illustra: “il problema oggi è che i negozi hanno sempre il magazzino da smaltire e spesso si ritrovano un circuito mal funzionante. Allora in questo caso vengono presentati al consumatore diversi campioni di modelli che può personalizzare (pelle, suola, lacci…) e di cui può vedere l’anteprima su un monitor . Il lavoro sta nel trovare le aziende che a livello produttivo siano pronte a fare un pezzo per volta”. Un’idea molto originale e comoda che permette vendita al dettaglio, all’ingrosso e online allo stesso momento e nello stesso spazio, con un taglio netto delle spese.

Un Principe in Cucina

L’ospite d’onore dell’evento è il Principe Berengario Stagno d’Alcontres. Definitosi “un aristocratico cuciniere siciliano del XXI secolo”, ha stupito i presenti con delizie e leccornie preparate ad hoc per l’occasione.

I prodotti usati in cucina sono di eccellente qualità: per esempio il salame proviene dal Salumificio Colombo, un’azienda di Varese a carattere “familiare” gestita da Marco Colombo. Una vera eccellenza del Made in Italy, una realtà imprenditoriale all’avanguardia, promotrice di iniziative ed eventi a tutela delle denominazioni italiane in campo agro-alimentare.

La crema di tartufo, che farciva i mini baci di dama al parmigiano, è prodotta da Urbani Tartufi, altra azienda di grande tradizione italiana, che presenta una vasta gamma di prodotti sul suo elegantissimo sito.

Berengario Stagno d’Alcontres

Berengario Stagno con gli studenti dello Iulm in visita alla Hyper Room



Una passione, quella di Berengario Stagno d’Alcontres per la cucina, nata circa sei anni fa e che in breve tempo è diventata un grande successo conquistando le tavole e i palati di molti italiani. La sua specialità sono i piatti siciliani.

Ma delle ricette di cui scrive e racconta il Principe dice: “A ma non interessa dare le ricette: ce le hanno tutti. Basta andare su internet per trovarne centinaia di uno stesso piatto, tutte molto simili tra loro. Quello che mi interessa invece è perché una ricetta è fatta così, chi l’ha inventata, da dove viene…”

I piatti preparati per la serata: biscottini al pesto, biscotti di pan di spagna al pomodoro, baci di dama salati al tartufo, piccoli tramezzini…

Per trovare piccoli aneddoti relativi ad aperitivi, primi, secondi , contorni, formaggio, dolci e caffè, è stato pubblicato dal “Principe in Cucina” (qui il link al sito) il libro con il titolo: ”Appunti di un aristocratico cuciniere siciliano del XXI secolo”.

