Milano. La catena di pizzerie “Mani in Pasta” diventa sempre più grande

Andrea Villani, ideatore di Mani in Pasta ha presentato, insieme al socio Redi Shijaku, il nuovo locale di viale Monza 258. Qui troverete il nuovo impasto super leggero a doppia lievitazione, in stile classico napoletano, qualcosa di unico e irripetibile, un impareggiabile equilibrio di gusto e tradizione.

MANI IN PASTA

Sono diventate tre, quindi, le locations a Milano: la piccola ma efficientissima pizzeria di via Pisacane 47, dove potrete comporre la vostra pizza con tutti gli ingredienti più golosi che vorrete, la tradizionalissima pizzeria di via Padova 205, sempre attuale e collaudatissima, e infine questa terza opportunità, fashion e trendy, in viale Monza 258, un riuscito mix di buon gusto e sapiente uso degli spazi, con mattoni a vista, cucina funzionale e personale carino, simpatico e gentilissimo. Un vero piacere provare la nuova farina Petra 3, con o senza glutine: per i milanesi la scoperta delle vere radici napoletane della pizza.

LA FARINA PETRA 3

Un ingrediente importante di questa nuova creazione è la farina Petra 3 del Mulino Quaglia, macinata a pietra con grano 100% italiano da agricoltura sostenibile naturale. Materie prime di alta qualità, una lunga lievitazione e la voglia di sperimentare contribuiscono a rendere la pizza firmata da Mani in Pasta, leggera e altamente digeribile.

"L'impasto è il risultato di una lunga selezione di farine di qualità superiore, prodotte da antichi mulini a pietra, sapientemente miscelate fino ad ottenere una ricetta unica. Acqua, farine pregiate, sale e lievito madre, sono gli ingredienti che formano il nostro impasto esclusivo che viene lasciato riposare per almeno 72 ore. Il risultato è una pasta dal gusto unico ad elevatissima digeribilità" dichiara con orgoglio Andrea Villani.

Nel locale sono presenti aree lounge diverse e molto accoglienti: verranno proposte pizze gourmet e sfiziose, accanto a degustazioni guidate di pizze e birre artigianali. E’ c'è anche una curatissima lista di vini, che oltre ad essere proposti a pranzo e cena, saranno oggetto di degustazioni guidate organizzate nel nuovo locale.

IL BIRRIFICIO MILANO

Oltre a mangiare si potrà passare una serata discutendo e divagando seduti intorno a un tavolo in questo spazio con cucina a vista, tra arredi vintage e industrial, aiutati da pizze sfiziose e gourmet, abbinate alle birre artigianali del Birrificio Milano. Tra colori e sapori, i piaceri del palato saranno stuzzicati dal nuovo menù che propone due primi di pasta fresca, trafilata al bronzo in due varianti, pomodorini freschi saltati in padella e una classica carbonara. La tipologia della pasta cambierà ogni giorno, si potranno assaggiare mafalde, tortiglioni, maccheroni e altre golose varietà.

Mani in Pasta

Viale Monza 258

Milano - MM Villa S.Giovanni

Informazioni: www.pizzamaninpasta.it

foto di Cristiana Romano https://www.instagram.com/cristianaromano_/

CHE COSA DICE THE FORK



Mani in Pasta

4,1 (447) · €€ · Pizza

Via Carlo Pisacane, 47

Pasti fino a tarda sera · Informale · Adatto ai bambini



Mani in Pasta

4,2 (390) · €€ · Pizza

Via Padova, 205

Prodotti DOP in una pizzeria attuale

Mani in Pasta

4,0 (262) · Pizza

Viale Monza, 258

Pasti fino a tarda sera · Accogliente · Informale

L'ufficio stampa è curato dalla bravissima Francesca Lovatelli, che è una delle più appassionate estimatrici delle ricette proposte da Mani in Pasta.