Milano. Ritorno alla luna: assegnato il Premio Arte Scienza e Coscienza

Una serata unica per guardare in alto con il Premio Arte Scienza e Coscienza che per il suo decennale dalla prima edizione del 2008, avvenuta alla Grand Station di New York, per proseguire poi negli anni a Praga, il Principato di Monaco, San Pietroburgo, Genova e altre importanti città, ha scelto nel 2018 Milano come sede della manifestazione, ospitata nel Palazzo della Regione Lombardia il 12 ottobre scorso.

L’imprenditore Claudio Melotto e Planet Life Economy Foundation hanno presentato, in collaborazione con Regione Lombardia, questa edizione dedicata al tema del “RITORNO ALLA LUNA”. Gli onori di casa sono stati fatti dall'Assessore Gallera che nella sua responsabilità al Welfare della Lombardia ha voluto sottolineare come l'impegno scientifico collegato alla coscienza, così come l'arte, sono in prima linea per il benessere delle persone. Benessere che trae dallo spirito e dalla bellezza che ci circonda i principali aiuti e motivi di speranza.

Madrina della manifestazione l'affascinante Iuliana Ierugan, che ha seguito fin dall'inizio la storia del Premio e ha contribuito negli anni al suo successo.

LA REGISTA ALESSANDRA BONAVINA

Quest'anno il premio ideato dal vulcanico imprenditore Claudio Melotto ha identificato per l'Arte la regista Alessandra Bonavina, presentata da Antonietta Porfirione: con il suo docufilm EXPEDITION ha dato umanità e senso alla spedizione spaziale VITA, di cui è stato protagonista l'astronauta Paolo Nespoli. A sua volta l'astronauta è stato premiato dalla professoressa Amalia Ercoli-Finzi, che ha creato un ulteriore fil rouge con la tradizione del Premio: infatti anch'essa è stata vincitrice nel 2017, per la Scienza, grazie al contributo sperimentale che proprio lo stesso Paolo Nespoli nella navicella spaziale aveva condotto con successo, prestandosi in alcuni casi anche come cavia.

Il Premio per la Coscienza, consegnato dallo scultore Massari autore del Fiore di loto in marmo di Carrara ha premiato la Fondazione Bocelli la cui musica e il cui canto sono stati prorpio scelti come colonna sonora nell'avventura spaziale da Nespoli.

I VALORI DELLA RESPONSABILITA'

Tre personaggi, tre situazioni in cui alla fine le competenze si fondono proprio sui valori della responsabilità che il premio vuole promuovere.

La stessa volontà che Claudio Melotto afferma può governare la vita delle imprese e le scelte della finanza, ragioni per le quali la Melotto Projects ha aderito a PLEF che accompagna le imprese verso strategie rispettose di vincoli di sostenibilità , ambientali e sociali oltre che economici.

Un indirizzo che Melotto con le sue imprese nel campo dell'editoria per ragazzi, delle fonti di acqua minerali, nel turismo terapeutico e sportivo, così come nelle frontiere della disinfezione e decontaminazione persegue tanto quanto fa col premio e con i villaggi di formazione globale

Il ritorno alla luna non è solo poetico, ma reale, tanto che ancora una volta Alessandra Bonavina lavorerà ad un nuovo docufilm per le agenzie spaziali sul viaggio del 2019 intitolandolo LUNAR CITY con la promessa di farlo vedere all'undicesiam edizione del premio di Melotto.